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Yaşam
Deutsche Welle

Gine'de Ebola salgını resmen sona erdi

Dünya Sağlık Örgütü Gine'de Ebola salgınının resmen sona erdiğini duyurdu.

29 Aralık 2015 18:13


Dünya Sağlık Örgütü, iki yıl önce Batı Afrika ülkesi Gine'de baş gösteren Ebola salgınının resmen sona erdiğini açıkladı.

Kayıtlara geçen son hastanın virüs ile doğan bir bebek olduğu, söz konusu bebeğin 16 Kasım'da sağlığına kavuştuğu kaydedildi. Son hastanın sağlığına kavuşmasının üzerinden 42 gün geçtiği halde yeni vaka bildirilmemesi üzerine Gine'de salgının sona erdiği açıklandı. Bir ülkede Ebola salgınının tamamen sona erdiğinin ilan edilebilmesi için hastalığın kuluçka süresinin iki katı olan 42 günün dolması bekleniyor.

En ölümcül salgın

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre 2013 yılında başlayan Ebola salgınında yaklaşık 29 bin kayıtlı vaka bulunuyor. Yaklaşık 11 bin 300 hastanın hayatını kaybettiği salgın, 1976 yılında keşfedilen Ebola virüsünün en çok can aldığı salgın oldu. Uzmanlar gerçek rakamın ise resmi rakamlardan çok daha yüksek olduğu tahmininde bulunuyor.

Söz konusu Ebola salgını 2013 yılının Aralık ayında Gine'de başlamış, komşu ülkeler Sierra Leone ve Liberya'da da yayılmıştı. Nijerya, Mali ve Senegal'de de Ebola vakalarının teşhis edilmesi büyük endişeye yol açmıştı.

Gine'nin başkenti Konakri'de yarın salgının sona ermesi şerefine resmi bir kutlama yapılacak. Ancak uzmanlar virüsün iyileşen hastaların vücut sıvılarında uzun süre canlı kalabilmesi nedeniyle tetikte olunması konusunda uyarıyor.

©Deutsceh Welle Türkçe

DW/AFP/BW/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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