Gine açıklarında korsanların saldırısına uğrayan geminin mürettebatı anlattı: 7 saat kapıları kırmaya çalıştılar, içeri girer girmez ateş açtılar

Türk mürettebatın görev yaptığı Liberya bayraklı konteyner gemisi ‘Mozart’, önceki gün Nijerya’nın Lagos kentinden Capetown’a giderken 180 mil açıkta korsan saldırısına uğradı. 7 saatin ardından kurtarılan mürettebattan başmühendis Süha Tatlıgül yaşananları, “6-7 saat kapıları kırmaya çalıştılar. İçeri girer girmez ateş açtılar. Azerbaycanlı ikinci mühendisimiz öldü” diye anlattı.

Korsanlar Farman Ismayılov’u öldüdü, üçüncü güverte zabiti Furkan Yaren ile yağcı Bahadır Yeşilalan’ı gemide bırakıp, 15 mürettebatı beraberlerinde götürdü. Başmühendis Süha Tatlıgül ise korsanlardan saklanarak kurtuldu.

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İstanbul Teknik Üniversitesi Yüksek Denizcilik Okulu 1979 mezunu olan Başmühendis Süha Tatlıgül gemide yaşananları Denizcilik Dergisi’ne anlattı.

“Sabah saat 6’da saldırmaya başladılar. Dümen dairesine saklanıp sac kapıları kapattık. 6-7 saat kapıları kırmaya çalıştılar. 1.5 saat civarında da kesme taşı ile uğraşıp kapıyı kestiler ve içeri girdiler. Ben kapının açılacağını anlayınca halatın arkasındaki menholden (halatın konulduğu rögar) içeri atladım. İki metre falan yüksekliğindeymiş. Kafamı, kolumu vurup yere düştüm. Karanlık bir yerde saklandım. İçeri girer girmez ateş açtılar. Azerbaycanlı ikinci mühendisimiz öldü. Sonra 2.5 saat civarı sessizlik oldu. Dördüncü kaptan ve yağcı dümen dairesine gelip, ‘gittiler’ diye bağırınca dışarı çıktım. Hemen makineyi hazırlayıp yol verdim. Sağlığım iyi. Herkese teşekkür ediyorum.”

"Baş mühendisle ben kaldık, bir de yağcı kaldı onun da karnında şarapnel var"

Korsanların gemiyi söyledikleri rotada götürmesi için geride bıraktıkları 3’ncü Güverte Zabiti Furkan Yaren ise yaşananları şöyle anlattı:

“Kör bir şekilde seyir yapıyorum. Ben de bacağımdan yaralandım. Hiçbir şey çalışmıyor, bir tek radar çalışıyor. Kör topal gidiyorum. Rota verdiler verdikleri rotada götürüyorum gemiyi. Baş mühendisle ben kaldık, bir de yağcı kaldı onun da karnında şarapnel var. İkinci mühendis öldü, 15 kişiyi aldılar ben de götürüyorum gemiyi. Şirketle sürekli haber halindeyiz. Geminin izleme sistemi var, oradan takip ediyorlar.”

"Gemideki vatandaşların durumunun iyi olduğu bilgisi var"

Korsan saldırısından kurtulan 3’üncü Güverte Zabiti Furkan Yaren ve Başmühendis Süha Tatlıgül gemiyi hiçbir elektronik seyir aleti olmadan Nijerya karasularından çıkartıp Gabon’un Gentil Limanı’na götürdü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gemide bırakılan 3’ncü Güverte Zabiti (Dördüncü kaptan) Furkan Yaren’le görüşerek gelişmeler hakkında bilgi aldı.

Gemiyi karşılamak için Gentil’e giden Türkiye’nin Gabon Büyükelçisi Nilüfer Erdim Kaygısız, Hürriyet’e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Dördüncü kaptanla temas halindeyim. Gemideki vatandaşların durumunun iyi olduğu bilgisi var. Gemide bir de Azeri kardeşimizin cenazesi var. Onunla ilgili işlemlerin bir an önce bitirilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Gemi, verilen koordinatlarla yanaştı. Limanda Gabonlu yetkililer bize yardımcı olmaya çalışıyor.”

Çavuşoğlu: Kaptanın morali iyi, personel de iyi; herhangi yaralanma veya başka bir durum yok

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise NTV’ye yaptığı açıklamada, “Dördüncü kaptanla görüştüm. Gemi Gabon karasularında. Gabon’dan teknik personel talebinde bulunduk. Vatandaşların kurtarılması için koordineli görüşmeleri sürdürüyoruz. Korsanlar henüz geri dönüş sağlamadılar. Süreci yakından takip ediyoruz. Kaptanın morali iyi, personel de iyi. Herhangi yaralanma veya başka bir durum yok. Vefat eden Azerbaycanlı kardeşimizin naaşı var, onun için de gerekli işlemleri başlatacağız” dedi.