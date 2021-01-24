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Cumhurbaşkanı Erdoğan saldırıya uğrayan geminin kaptanıyla görüştü; kurtulan personeller hakkında bilgi aldı

24 Ocak 2021 22:22

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine açıklarında korsanların saldırısına uğrayan geminin kaptanlarından Furkan Yaren ile yeni bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

Konuya ilgili tüm gelişmeleri yakından takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gabon’a demirleyen geminin saldırıdan kurtulan 3 personelinin sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve kendilerine tekrar geçmiş olsun dileklerini iletti. 

Erdoğan, kaçırılan personelin kurtarılması için de girişimlerin yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtti. (DHA)

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