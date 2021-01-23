Gine'de Türk gemisine korsan saldırısı; bir kişi öldü, 15 kişi kaçırıldı!

Batı Afrika ülkesi Gine açıklarında Türk mürettebatın yönettiği Liberya bayraklı gemi silahlı korsanlar tarafından rehin alındı. İlk belirlemelere göre, mürettebattan 1 kişi öldürüldü, 15 kişi kaçırıldı. Gemi kaptanı ve 2 mürettebat gemiyi güvenli bir limana götürüyor. Türkiye, Nijerya'da deniz haydutlarının Türk gemisine yaptığı saldırıda kaçırdığı mürettebatın bulunması için girişimler başlattı.