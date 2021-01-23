Gine'de Türk gemisine korsan saldırısı; bir kişi öldü, 15 kişi kaçırıldı!

Batı Afrika ülkesi Gine açıklarında, Sao Tome'nin 100 deniz mili kuzeybatısında M/V Mozart isimli bir Türk gemisine Türkiye saati ile 15.00 sıralarında baskın düzenlendi. 15 kişi, Nijeryalı korsanlar tarafından rehin alınırken, gemi kaptanı ve mürettebat gemiyi güvenli bir limana götürdüklerini aktardı.
EOS Risk Group Başkanı David Johnson tarafından yapılan yazılı açıklamada, İstanbul merkezli Boden Denizcilik şirketine ait Mozart isimli geminin Gine Körfezi'nde Sao Tome'nin 100 deniz mili açığında saldırıya uğradığı duyuruldu.
Açıklamada, Nijerya'nın Lagos kentinden Güney Afrika'nın Cape Town kentine ilerleyen gemideki 19 mürettebattan 15'inin kaçırıldığı, 1'nin öldürüldüğü, mürettebattan 3 kişinin de korsanlarla gemide kaldığı belirtildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geminin kaptanıyla görüştü
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğrayan geminin kaptanlarından Furkan Yaren ile iki kez telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Geminin saldırıdan kurtulan 3 personeliyle Gabon’a doğru hareket ettiği bilgisini alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, süreci yakından takip ettiğini ve kaçırılan gemi personelinin kurtarılmasıyla ilgili bütün yetkilileri talimatlandırdığını ifade etti.
Korsanlar bazı sistemleri söktü, sadece radarla güvenli limana gidiliyor
NTV'nin irtibata geçtiği gemini kaptanı korsanların geminin bazı sistemlerini söktüğünü ve sadece radarla gemiyi güvenli bir noktaya götürdüğünü ve geminin kaptan yardımcısının da ayağından yaralandığını anlattı.
Nijeryalı korsanların pazarlık için haber beklediği de ulaşılan bilgiler arasında yer alıyor.