Gina Lollobrigida: İki kez tecavüze uğradım

İtalyan sinema oyuncusu Gina Lollobrigida, iki kez tecavüze uğradığını söyledi. Ünlü oyuncu şikayetçi olmaya cesaret edemediğini ifade etti.

Sputnik'te yer alan habere göre, 90 yaşındaki İtalyan aktris Gina Lollobrigida, dün akşam İtalyan devlet kanalı Rai 1’deki ‘Porta a Porta’ adlı programa konuk ldu. Lollobrigida, son dönemde birçok ünlü kadının cinsel taciz ve tecavüze maruz kaldığını yıllar sonra açıklamasını, şöyle değerlendirdi: “Bunları şimdi açıklamaları bana biraz reklam yapmak amaçlı gibi geliyor. Bunların bazıları da tamamen doğru olmayan iddialar ve amaçları tamamen televizyonda reklam yapmak.”

Gina Lollobrigida, taciz ve tecavüze uğrayan kadınların bunları zamanında şikâyet etmeleri gerektiğini söylerken, kendisinin de iki kez tecavüze uğradığını ancak bunları yetkili makamlara bildirmeye cesaret edemediğini dile getirdi. Lollobrigida, “Yapmam gerekse de ben de bunları şikâyet etmeye cesaret gösteremedim ama en azından sessiz kaldım” dedi.

“Bu olaylar içinize oturuyor”

Kendisine cinsel saldırı uygulayan şahıslardan birinin İtalyan, diğerinin yabancı olduğunu söyleyen Gina Lollobrigida, “Bu olaylar, sizin içinize oturuyor ve karakterinizi etkiliyor; bu öyle bir şey ki içinizden çıkartıp atamıyorsunuz. Yaptığınız her şeyde belleğinizde hep bu var. Bu, korkunç bir şey” diye konuştu.

19 yaşında bir öğrenciyken tecavüze uğradığını anlatan Lollobrigida, “Masum bir genç kızdım. Ne aşkı ne de başka bir şeyi tanıyordum. Yani benim için ağır bir olaydı. Bu kişi, çok tanınmış bir kişiydi ve işini kaybedebilirdi” dedi.

“Evlenmiştim ve oyunculuk yapmaya başlamıştım”

Ünlü aktris, “Ya ikinci tecavüz?” sorusuna da, “Bunu konuşmamak daha iyi. Evlenmiştim ve oyunculuk yapmaya başlamıştım o zaman,” diye karşılık verdi.

Gina Lollobrigida, kişisel nedenlerden dolayı bu tecavüzleri şikâyet etmediğini de tekrarladı.

Gina Lollobrigida, 1950 ve 60’lı yıllarda Hollywood ve İtalyan sinemasının gözde isimlerindendi. Sıklıkla vatandaşları Sophia Loren ve Claudia Cardinale ile karşılaştırılan Lollobrigida, ilk filmini 1946 yılında çevirmişti.