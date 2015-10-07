T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Gılgamış Destanı'nın yeni bir bölümü bulundu!

Tablette daha önce bilinmeyen 20 satır yazı bulunduğu tespit edildi

07 Ekim 2015 12:28

Tarihin en eski yazılı destanı olan Gılgamış'ın yeni bir bölümü Irak'ta ortaya çıktı!

Hürriyet’te yer alan habere göre; Amerikan işgali sırasında kaybolan eski tarihi eserleri yeniden kazanabilmek için kaçakçılarla gizli görüşmeler yürüten Irak’taki Süleymaniye Müzesi, bir kaçakçıdan 80 ila 90 kil tablet aldı. Tabletlerden birinin M.Ö 2100 yılına kadar giden Gılgamış Destanı’na ait olduğu belirlendi. Tablette daha önce bilinmeyen 20 satır yazı bulunduğu tespit edildi. 

Gılgamış Destanı, 12 kil tablete Akad çivi yazısı ile yazılmış ve Uruk kralı Gılgamış'ın ölümsüzlüğü arayışının öyküsünün anlatıldığı bir destandır. Destan, Mezopotamya devletleri arasında en önemli eserlerden biri olup, tarihte bilinen en eski medeniyetlerden olan Sümerlerin yaşayışları hakkında bilgi veriyor.

Gılgamış Destanı'nın en önemli özelliklerinden birinin, anlattığı ‘Tufan’ öyküsünün, küçük değişimlerle üç büyük dinin kutsal kitaplarında aynen yer alması olduğu biliniyor.

ETİKETLER

gılgamış destanıtariharkeolojidintufanırak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24