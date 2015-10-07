Gılgamış Destanı'nın yeni bir bölümü bulundu!

Tarihin en eski yazılı destanı olan Gılgamış'ın yeni bir bölümü Irak'ta ortaya çıktı!

Hürriyet’te yer alan habere göre; Amerikan işgali sırasında kaybolan eski tarihi eserleri yeniden kazanabilmek için kaçakçılarla gizli görüşmeler yürüten Irak’taki Süleymaniye Müzesi, bir kaçakçıdan 80 ila 90 kil tablet aldı. Tabletlerden birinin M.Ö 2100 yılına kadar giden Gılgamış Destanı’na ait olduğu belirlendi. Tablette daha önce bilinmeyen 20 satır yazı bulunduğu tespit edildi.

Gılgamış Destanı, 12 kil tablete Akad çivi yazısı ile yazılmış ve Uruk kralı Gılgamış'ın ölümsüzlüğü arayışının öyküsünün anlatıldığı bir destandır. Destan, Mezopotamya devletleri arasında en önemli eserlerden biri olup, tarihte bilinen en eski medeniyetlerden olan Sümerlerin yaşayışları hakkında bilgi veriyor.

Gılgamış Destanı'nın en önemli özelliklerinden birinin, anlattığı ‘Tufan’ öyküsünün, küçük değişimlerle üç büyük dinin kutsal kitaplarında aynen yer alması olduğu biliniyor.