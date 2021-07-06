Gigi ve Bella Hadid’in babası milyarder iş insanı Mohamed Hadid yeniden İstanbul'da

Ünlü mankenler Gigi ve Bella Hadid’in babası milyarder iş insanı Mohamed Hadid yeniden İstanbul’a geldi.

Podyumların aranan modelleri Gigi ve Bella Hadid’in babası Mohamed Hadid, Türkiye’ye geldi. Soluğu Bodrum’da alan Hadid, tatil fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı. 72 yaşındaki Hadid, iş insanı Baran Süzer ile yemek yedi.

Geçen Mart ayında da gelmişti

Geçen mart ayında da Türkiye’ye gelen Mohamad Hadid, bütün çocuklarının Arapça ismi olduğunu söylemişti.

Baba Hadid, “Marielle’nin ismi Zayn, Alan’ın ismi Emel, Gigi'nin ismi Nur, Bella'nın ismi de Hayriye. Çünkü annesinin adı Hayriye biz onu Bella Hadid diye biliyoruz ama diğer adı Hayriye. Gigi kızının adını da Khai koydu. Hayriye'nin kısaltılmışı oluyor. Oğlum Anwar Hadid’in adı da Enver. Benim adım Muhammet Enver. Oğlumun adı da Enver Muhammet. Beş çocuğumun Müslüman isimleri var” demişti.