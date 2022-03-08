Gigi Hadid, moda haftalarından kazandığı bütün geliri Ukrayna için bağışlayacak

Süper model Gigi Hadid, moda haftalarındaki kazançlarının tamamını Ukrayna’ya yardım çalışmalarına bağışlayacağını açıkladı.

Instagram hesabından açıklama yapan Gigi Hadid, “Moda Ayı takvimi içinde çalışırken ben ve meslektaşlarım, travmatik ve kalp kıran zamanlarda yeni moda koleksiyonlarını tanıtmak durumunda kalıyoruz. Çalışma takvimlerimiz üzerinde kontrolümüz yok ancak “bir şey için” yürümek isteriz. Arkadaşlarımın izinde, Sonbahar 2022 gösterilerinden gelirlerimi Ukrayna’da savaş mağduru olanlar için bağışlayacağım” dedi.

Hadid, meslektaşı Mica Argañaraz’dan ilham alarak bu kararı verdiğini söyledi.

Hadid, pek çok model gibi bu ay New York, Londra, Milano ve Paris moda haftalarında podyuma çıktı.