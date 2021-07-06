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Gigi Hadid, medya ve hayranlarından bebeğinin özel hayatına saygı duyulmasını istedi

06 Temmuz 2021 15:16

Şarkıcı Zayn Malik’le bebekleri dünyaya gelen model Gigi Hadid, artık sosyal medyada kızları Khai’nin yüzünü kapatmayacağını söyledi. Hadid, medyadan ve hayranlarından Khai’nin özel hayatına saygı duymalarını ve fotoğrafını çekmemelerini istedi.

Gigi Hadid, Twitter’dan paylaştığı uzun bir mesajla hayranlarına ve medyaya seslendi. Bugüne kadar sosyal medyada bebeğinin yüzünü göstermeyen Hadid, bunu artık yapmayacağını belirtti.

Hadid, hayranlarından ve medya mensuplarından Khai’nin fotoğrafını çekmemelerini, çekerlerse de yüzünü sansürlemelerini rica etti.

“Anneden mektup” başlıklı yazıda Hadid, Khai’nin belli bir yaşa geldiğinde ne kadar görünür olacağına kendisinin karar vermesini istediğini, mümkün olduğunca “normal” bir çocukluk geçirmesi gerektiğini belirtti.

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