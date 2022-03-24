GIF'in mucidi Steve Wilhite yaşamını yitirdi

Grafik Değiştirme Biçimi anlamına gelen Graphics Interchange Format'ın (GIF) yaratıcısı Steve Wilhite hayatını kaybetti. 74 yaşındaki Wilhite, iki haftadan bu yana Koronavirüs ile savaşıyordu.

1987’de GIF’i internet dünyasına kazandıran ve o zamandan beri de milyonlarca GIF üreten Steve Wilhite bu ayın başlarında yakalandığı Koronavirüs'le (Covid-19) iki haftalık süren mücadelesini kaybetti.

Bloomberg'in haberine göre; 74 yaşındaki Wilhite sosyal medyada şaka, mem ve tepki için kullanılır hale gelmeden yıllar önce, GIF’i 1987’de geliştirdi. GIF’in nasıl telaffuz edildiği ile ilgili senelerdir süren tartışmayı da geçtiğimiz yıllarda sonladıran Wilhite, gif değil jif olarak söylenmesi gerektiğini belirtmişti.

İcadından otuz beş yıl sonra ve birkaç nesil grafik ve animasyon formatı sonrasında GIF, web’in popüler ve sevilen bir dayanağı olarak varlığını sürdürüyor.



Twitter ve Telegram gibi sosyal ağlar, ikonik anların ve video kliplerin parçacıklarıyla dolu GIF arama motorlarını entegre etti. Tumblr ve 9Gag gibi platformlar ise GIF kullanımlarıyla öne çıkan platformlar haline geldi.

2013 yılında Webby Yaşam Boyu Başarı ödülüne layık görülen Wilhite’ın ölüm ilanında, "Bütün başarılarına rağmen çok alçakgönüllü, kibar ve iyi bir adam olarak kaldı" yazıldı.