Gideon Levy: İsrail, Hamas’ın diğer yanağını uzatacağını mı zannediyor?

İsrailli 3 gencin kaçırılması ve sonrasında ölü bulunmalarının ardından İsrail, bölgede 500’e yakın Filistinliyi gözaltına aldı. Aralarında parlamento üyeler ve serbest bırakılan eski mahkûmlarında olduğu 500 kişinin 3 İsrailli gencin öldürülmesiyle bağlantıları olduğu iddia ediliyor.

İsrailli gazeteci Gideon Levy, İsrail'de yayın yapan Haaretz gazetesi için kaleme aldığı makalesinde İsrail’in tutumunu ve Gazze’de yaşananlara değindi. Levy, “İsrail gerçekten Hamas’ın kendisine öteki yanağını uzatacağını mı zannediyor?” başlıklı yazısında bölgede İsrail tarafından uygulanan tecrit politikasına dikkat çekti.

Levy, bölgede hala sağlanamayan kalıcı barış için “Gerçekten Filistinlilerin itaatkâr bir biçimde yaşamaya devam edeceklerini ve İsrail şehirlerinde barışın hüküm sürebileceğini mi düşünüyoruz” sorusunu sordu.

Yazara göre, Gazze dünyanın en büyük hapishanesi olmaya devam ediyor ve Gazze’deki durum bu şekilde sürdükçe, Filistinliler İsrail’in gölgesinde yaşamaya mecbur bırakıldıkça bölgede barışın sağlanması mümkün görünmüyor.

“Biri bana Gazze’deki tecridin neden devam ettiğini açıklayabilir mi? Biri bana neden tecridin geleceğinin tartışılmadığını anlatabilir mi?” diyen yazar, Gazze’deki statükonun devam etmesinin hiçbir olumsuz neticesi olmayacağını düşünenlerin tehlikeli bir hayalin içerisinde yaşadığını savundu.

Filistin’de yaşananlardan sonra kimsenin bölgedeki çatışmalardan dolayı şaşkınlığa düşemeyeceğini söyleyen yazara göre, İsrail’in hem bölgedeki statükoyu koruyup hem de lüks içinde yaşamasının imkân dâhilinde olmadığını öne sürdü.

İsrail’e Filistin tarafından atılan füzelerin İsrail halkına yaşattıkları korkunun Filistinlilere İsrail ordusu tarafından yaşatılan korkudan daha büyük olmadığını belirten Levy, Filistinlilerin bir süredir İsrail askerlerinin mahallelerine gelmesinden korkarak yaşadığını dile getirdi ve “Gazze’de yaşayanların İsrailliler gibi korunmak için güvenli bölgeleri yok” dedi.

İsrail’in Gazze’ye düzenlediği operasyonun adının Protective Edge (Koruyucu uç) olmasını çocukça bulan Levy, İsrail’in bu operasyonunun da daha önce gerçekleştirdiği operasyonlar gibi başarısızlıkla sonuçlanacağını belirtti ve “Operasyon bize herhangi bir koruma sağlayamayacak” ifadelerini kullandı.

Yıllardır İsrail’in Gazze’ye operasyonlar düzenlediğinin altını çizen Levy, “Onca operasyondan sonra kimse yaşananlardan ders çıkarmışa benzemiyor. Kullanılan silahlar hariç bir önceki operasyona oranla değişen bir şey yok” dedi.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun ilk başta ihtiyatlı davrandığını söyleyen yazar, yaşananlardan sonra Netanyahu’nun bu tavrını koruyamadığını iddia etti. Başbakanın çatışma yanlısı olup olmadığını sorgulayan yazar, “Gerçekten Netanyahu çatışma yanlısı değil mi? Eğer öyleyse neden diplomatik kanalları devreye sokmak yerine saldırmayı tercih etti” ifadelerini kullandı.

İsrail’de yayın yapan Hayom gazetesinin operasyon için “Bizi sonuca götür” manşetine atıfta bulunan levy, İsrail’in bu şekilde sonuca hiçbir zaman ulaşamayacağını belirtti.

Gideon Levy’nin yazsının İngilizcesi için tıklayın