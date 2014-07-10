İsrail Filistin anlaşmazlığı: 66 yıldır bitmeyen savaş

İsrail yönetimi, 12 Haziran'da, Batı Şeria'daki Gush Etzion yerleşim biriminde 3 İsrailli gencin kaçırıldığını duyurdu. 18 gün aradan sonra kaybolan üç İsrailli gencin cesetlerinin bulunduğu açıklandı ve İsrail yönetimi gençlerin öldürülmesinden Hamas’ı sorumlu tuttu.

3 İsrailli gencin öldürülmesinin ardından İsrail ordusunun bölgeye düzenlediği saldırıların sonucunda bölgedeki tansiyon arttı. Al Arabiya’nın Filistin sağlık bakanlığı yetkililerinin açıklamalarına dayandırdığı haberine göre, İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılar sonucunda 76 Filistinli hayatını kaybetti, 535 kişi ise yaralandı.

İsrail 1948 yılında bağımsızlığını ilan ettiğinde Filistinliler o günü Nekbe (felaket günü) olarak nitelendirdi. 66 yıldır bölge savaşlar, çatışmalar ve zorunlu göçlerle anılıyor.

66 yıldır gelmeyen barış

1947 yılında Birleşmiş Milletler (BM) bölgenin Filistinliler ve Yahudi yerleşimciler arasında iki bölgeye ayırılmasını teklif etti. Yahudi yerleşimcilerin kabul ettiği teklif Araplar tarafından reddedildi. 1948 - 1967 yılları arasında yaşanan savaşların ardından İsrail, Filistin topraklarının yüzde 78’inin kontrolünü ele geçirdi.

Yaser Arafat’ın Filistin Kurtuluş örgütü, (FKÖ) 1993’de İsrail hükümetiyle Norveç’in başkenti Oslo’da bir araya geldi. İki tarafın yetkililerini buluşturan görüşme, İsrail ile Filistin temsilcilerinin üst düzeyde ilk yüz yüze toplantısı olarak tarihe geçti. Tüm bu çabalara rağmen Oslo görüşmeleri anlaşmazlığa son veremedi.

2000 yılında ABD başkanı Bill Clinton, İsrail başbakanı Ehud Barak ile Filistin Ulusal Yönetimi başkanı Yaser Arafat'ı bir araya getirdi. Amerika’nın Maryland bölgesinde gerçekleşen görüşme nihai amacı olan kalıcı barışın ilanını sağlayamadı.

17 Kasım 2007 ve 2010 yılında gerçekleştirilen barış görüşmeleri neticesinde de iki tarafın kabul edeceği bir barış antlaşmasının imzalaması sağlanamadı.

Filistin İsrail sorununun son 20 yılı

4.4 milyon Filistinlinin yaşadığını Gazze ve Batı Şeria 440 kilometrelik bir duvar ile tecrit edilmiş durumda. 4.8 milyon Filistinli mülteci yıllardır çözüm için bekliyor. Duvar tamamlandığında 700 kilometre uzunluğunda olması bekleniyor.

1993’den bugüne 11 bin Filistinli Kudüs’ten atıldı. Son 20 yılda İsrailli yerleşimciler için 53 bin bina yapılırken aynı bölgede Filistinlilere ait 15 bin bina yıkıldı. Hali hazırda Filistinlilere ait 4 bin 500 bina için yıkım emri bulunuyor.