Gideli 11 yıl oldu...

T24-Türkiye'de rock müziğin öncülerinden şarkıcı, besteci, gezgin ve TV program yapımcısı Barış Manço ölümünün 11. yılında sevenleri tarafından anılıyor.









MANÇO'NUN GÖRÜNTÜLERİ İÇİN TIKLAYIN









Manço için İstanbul'da çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Manço Manço 7'den 77'ye Doludizgin Barış ve Sevgi Derneği'nin organizasyonu kapsamında dün sanatçının Kanlıca'daki mezarı başında dua eden ailesi, sanatçı dostları ve sevenleri, daha sonra Manço'nun uzun yıllar yaşamını sürdürdüğü Moda'ya geçti.



Barış Manço'nun kuzeni Ömer Yüzbaşıgil, Grup Manço animasyon ekibi, müzisyen Kaan Emirzeoğlu ve Barış Manço Korosu şefi Kamuran Sağol'un yorumladığı Barış Manço şarkılarıyla Modalılar, Manço'yu özlemle andı.



Derneğin organize ettiği anma etkinlikleri,bugün Barış Manço Kültür Merkezi'nde sahnelenecek ''Barış'a Giden Yol'' adlı müzikal ve 7 Şubat Pazar günü ''Barış Manço ile Daima'' adlı vapur gezisiyle son bulacak. Geziye, sanatçılar Kayahan, Murat Evgin, Ayşegül Aldinç, Yonca Evcimik, Eser Taşkıran ve Grup Manço animasyon ekibinin katılması öngörülüyor.

7'den 77'ye gönüllerde taht kurmuştu



Türkiye'de rock müziğin öncülerinden, Anadolu Rock türünün kurucu üyelerinden Manço müzik yaşamına Galatasaray lisesinde okurken kurduğu grupla başladı. Eğitimini Belçika Kraliyet Akademisi'nde alan Manço 70'li yıllarda kurduğu Kurtalan Ekspres ile Türkiye'de büyük beğeni kazandı. Bestelediği 200’ün üzerindeki şarkısı kendisine 12 altın ve bir platin albüm ve kaset ödülü kazandırdı. Bu şarkıların bir bölümü daha sonra Arapça, Bulgarca, Flemenkçe, Fransızca, İbranice, İngilizce, Japonca ve Yunanca olarak yorumlandı. ve Barış Manço, kimi şarkılarını günlük hayatından aldı. Manço Türkiye'ye her kesimin dinlediği unutulmaz parçalar kazandırırken 1980'lerin sonunda TRT'de başlattığı '7'den 77'ye' programıyla da bir kez daha halkın gönlünde yer etti. Yaşamının son döneminde ağırlıklı olarak pop müzik türünde ürünler veren Manço 1 Şubat 1999'da yaşamını yitirdi.