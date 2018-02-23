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Eğitim

Gıda Üniversitesi'nde İngilizce öğretmeni olma fırsatı

KONYA, (DHA)- KONYA Gıda ve Tarım Üniversitesi öğrencileri, okulun, American National ELT şirketiyle gerçekleştirdiği protokol kapsamında İngilizce eğitimi alacak

23 Şubat 2018 16:15

KONYA, (DHA)- KONYA Gıda ve Tarım Üniversitesi öğrencileri, okulun, American National ELT şirketiyle gerçekleştirdiği protokol kapsamında İngilizce eğitimi alacak. Öğrencilere, eğitim sonunda TESOL sertifikası verilecek. Bu sertifikayla birlikte öğrencilerin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından \'usta öğretici\' unvanıyla İngilizce öğretmeni olarak kabul edileceği belirtildi.
Konya Şeker Fabrikası\'na bağlı Bilimsel Araştırma, Teknoloji, Eğitim ve Kültür Vakfı\'na ait Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, American National ELT firmasıyla gerçekleştirdiği protokol ile Türkiye\'de bir ilke imza attı. Projeyle öğrenciler, mezun olduklarında dünya çapında İngilizce eğitimi vermeye imkân tanıyan ve \'usta öğretici\' unvanı kazandıran TESOL sertifikasına sahip olacak.
İmza törenine Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, Yabancı Diller Sorumlusu Doç. Dr. Onur Köksal, İngilizce Eğitim Koordinatörü Mustafa Talih Özmen ve American National ELT Türkiye Genel Müdürü Pınar Zorel katıldı. Rektör Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, öğrencilerin dil eğitiminde kalitesini yükseltmek için böyle bir protokol imzaladıklarını belirterek, şunları söyledi:
\'\'Bugün İngilizce eğitiminde yeni bir basamak atlamak için protokol imzalıyoruz. 150 saati uzaktan, 16 saati yüz yüze ve 6 saati uygulamalı eğitimden oluşan bir program ile öğrencilerimiz TESOL sertifikasına sahip olacak. Üniversite olarak temel amacımız, yüzde 100 İngilizce yaptığımız eğitimlerle de çocuklarımızın dil eğitiminin hem kalitesini yükseltmek hem de yeteneklerini artırmaktır. Onun için İngiltere kökenli eğitim kurumu ile bu anlaşmayı yapıyoruz. Bu şekilde öğrencilerimiz istedikleri takdirde belli alanlarda İngilizce dil eğitmenliği yeteneği, yetkisi kazanmış olacaklar. Hedefimiz, yabancı dili konuşma, anlama, algılama konusunda problemi olmayan mezunlar yetiştirmektir.\'\'
\'BAKANLIK, İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ OLARAK KABUL EDİYOR\'
American National ELT Türkiye Genel Müdürü Pınar Zorel de TESOL\'ün Türkiye\'de bir üniversitede ilk defa uygulandığını ifade etti. TESOL sertifikasına sahip olanların İngilizce bölümünden mezun olmasalar bile \'usta öğretici\' unvanına kavuşacaklarını belirten Zorel, \'\'TESOL sertifikasına sahip olanlar, İngilizce bölümünden mezun olmasalar bile usta öğretici unvanıyla Milli Eğitim Bakanlığı\'nca İngilizce öğretmeni olarak kabul edilmektedir. Aynı zamanda geçen hafta yapılan bir anlaşma ile de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı\'na bağlı okul öncesi kurumlarda TESOL sertifikasına sahip arkadaşlarımız usta öğretici olarak görev yapabilecekler\" dedi.
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Yabancı Diller Sorumlusu Doç. Dr. Onur Köksal ise TESOL sertifika programının iki farkli kitleyi hedef aldığını belirterek, şöyle konuştu:
\'\'İlk kitle, İngilizce öğretmenliğiyle alakalı herhangi bir bölümden mezun olmamış, tamamen başka bölümlerden (Kamu Yönetimi, Sosyoloji, Alman Dili ve Edebiyatı, Rus Dili ve Edebiyatı vb.) mezun olan kişilerdir. Üniversitemizin sağlayacağı 172 saatlik yoğun İngilizce eğitimi programı sayesinde öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı\'na bağlı tüm kurumlarda (kolejler, dil kursları, anaokulları, kreşler) \'usta öğretici\' statüsüyle İngilizce öğretmenliği yapabilme fırsatı sunulacak. İkinci kitle ise İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim Tercümanlık, İngiliz Dil Bilimi, Çeviri Bilim ve İngiliz Dili ve Kültürü bölümlerinden mezun olan kişilerdir. Sunacağımız programı ile bu kursiyerler ise yurt dışında yükseköğretim kurumlarında ya da diğer dil eğitimi veren kurumlarda öğretmenlik yapabilme fırsatına erişeceklerdir. Bu program sayesinde sadece Konya\'dan değil, çevre illerden de üniversitemizden kurs almak isteyenler olacaktır.\"

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