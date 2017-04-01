Gıda paketlerine trafik ışığı modeli

Sağlıkta dönüşümde ikinci döneme giren Sağlık Bakanlığı, stratejik bir plan hazırlığı çerçevesinde sağlıklı yaşam için davranış alışkanlıkları kazandırmayı hedefliyor. Bu amaçla gıda ambalajları da buna göre değişecek.

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre sağlıklı bir yaşam için sağlıklı davranış alışkanlıkları yaygınlaştırılacak.

İlk etapta gıda ambalajlarının değişmesi için çalışacak. Ambalajlarda, en tehlikelisinden en sağlıklısına doğru gıdalar trafik ışıklarının renkleriyle uyarılar yer alacak. Nihai sağlık göstergelerinin (doğumda yaşam süresi, anne ölüm hızı, obezite, yüksek tansiyon 15 yaş üzeri tütün ve zararlı maddelerin kullanımı gibi) tepe noktada takip edileceği stratejik planın ayrıntıları özetle şöyle:

Amaç dengeli beslenmeyi teşvik etmek

“Dengeli beslenmeyi teşvik edebilmek için besin içerikleri hakkında daha çok bilgi edinilmesi sağlanacak. Gıda ambalajlarında yazan bilgilerin kapsamı genişletilecek. Bilgiler daha görünür olacak. Besin içeriklerinin sağlık açısından daha kolay değerlendirilmesini sağlayacak şekilde gıda ambalajları trafik ışığı gibi belirli sembollerle işaretlenecek. Ambalajlara kırmızı (kalorisi yüksek, katkı maddeli ve çocuklar için zararlı), sarı (dikkatli tüketilmeli), yeşil (sağlıklı gıda) uyarıları konulacak. Besin içeriklerine yönelik kişilerin anlık geri bildirim veren sistem hayata geçirilecek. Burada kaloriye ilişkin bilgiler de yer alacak. Hastalık yüküne en çok etki eden risk faktörlerine yönelik bilinirliği yüksek markalar yaratılacak. Bu markalar idol oluşturma şeklinde yapılacak. (Çocuklar için yeni çizgi film karakterlerinin yaratılması da düşünülüyor.) Alkol ve zararlı madde bağımlılığındaki artış durdurulacak. Bulaşıcı hastalıklardan kaynaklı hastalık yükü en asgariye indirilecek. Sağlıkta Ar-Ge geliştirilecek, yenilikler teşvik edilecek. Daha hızlı müdahale edebilecek ve daha kaliteli hizmet veren acil acil sağlık hizmetleri oluşturulacak.”

Kırmızı: Kalorisi yüksek, zararlı

Sarı: Dikkatli tüketilmeli

Yeşil: Sağlıklı gıda