Birleşmiş Milletler Çevre Programı Gıda İsrafı Endeksi Raporu: Kişi başına her yıl 93 kilogram yiyecek çöpe atılıyor

2021 Birleşmiş Milletler Çevre Programı Gıda İsrafı Endeksi Raporu açıklandı, dünyada her yıl yapılan gıda israfı 931 milyon ton olarak kayıtlara geçti. Ülkemizde her yıl 7.7 milyon tondan fazla gıda israf edilirken, her yıl çöpe atılan yiyeceklerin kişi başına 93 kilogram olduğu belirlendi.

“Türkiye’de 7.7 milyon ton”

Ajans Press’in 2021 Birleşmiş Milletler verilerinden elde ettiği bilgilere göre gıda israfı yapan ülkeler ve oranlar belli oldu. Türkiye her yıl 7.7 milyon tondan fazlası israf ediliyor. Bu veri ile ülkemiz kişi başı gıda israfında üçüncü sırada bulunuyor. İlk sırada ise Kongo Cumhuriyeti yer alıyor, ikinci sırada ise Meksika yer alıyor. Dünya genelinde her yıl yapılan gıda israfı ise 931 milyon ton olarak belirlendi. Yapılan öngörülere göre, gıda israfının medyada az yer bulması, israfın önümüzdeki yıllarda dahada artacağı şüphelerini uyandırdı.

Rapora göre, israfın yüzde 61’lik kısmı evlerde, yüzde 26’lık kısmı gıda hizmeti veren yerlerde, yüzde 13’lük kısmı ise gıda satıcılarında meydana geldi.