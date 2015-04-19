Gıda fiyatları, tarladan sofraya 4 kat artıyor

Enflasyonun yükselişinde en büyük etkenlerden biri olarak gösterilen gıda ürünlerinde tartışmalara konu olan üretici ve tüketici fiyatları arasındaki fark yüzde 400'lere dayandı. Ürünler, üretici fiyatına sanayi payı, nakliye payı, aracıların karı, marketin karı eklenince vatandaşın bütçesini zorladı. Gıdada ortalama üretici ve tüketici fiyatları arasındaki fark mart ayında zeytinde yüzde 360, mercimekte yüzde 217, portakalda yüzde 163'ü buldu.

Mart ayına ilişkin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden yapılan derlemeye göre, kilogramı 3,22 liraya üretilen zeytinin fiyatı, bahçeden sofraya gelene kadar yüzde 360 artış gösterdi ve tüketicilere 14,82 liradan satıldı.

Tarımsal ürünlerin bu zamlı yolculuğunda zeytini yüzde 217 fark ile kırmızı mercimek takip etti. Üretici fiyatları 1,78 lira olan kırmızı mercimek vatandaşın sofrasına 5,66 liradan girdi.

Üretici fiyatı 0,77 lira olan portakal da yüzde 163 farkla tüketiciye 2,03 liradan satıldı.

Mutfakların olmazsa olmazı, her yemeğin başlıca malzemelerinden olan kuru soğan üreticisinden 75 kuruşa satılırken, ürünü tüketiciler yüzde 146 fark ile kilogramı 1,85 liradan aldı.

Ortalama üretici fiyatı 2,30 lira olan nohut ise yüzde 160'lık fark ile tüketiciye 5,99 liradan ulaştı.

Söz konusu dönemde üretici fiyatı 4,08 olan kuru fasulye yüzde 92 fark ile 7,85 liradan, 0,83 lira olan beyaz lahana yüzde 80 fark ile 1,5 liradan, 1,51 lira olan ıspanak yüzde 83 fark ile 2,76 liradan, 1,53 olan marul yüzde 66 fark ile 2,55 liradan, 1,67 lira olan domates yüzde 49 fark ile 2,5 liradan tüketiciye satıldı.

İnek sütünün fiyat farkı yüzde 151

Üretici fiyatı 1,13 lira olan inek sütü tüketiciye yüzde 151 fark ile 2,84 liradan sunuldu.

Ortalama üretici fiyatı 24 kuruş olan yumurtanın adedi tüketiciye 37 kuruştan, 22,8 lira olan balın kilogramı da ortalama 33,51 liradan satıldı.