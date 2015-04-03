Mart ayı enflasyonu beklentilerin üzerinde arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatlarındaki üç aylık artış yüzde 3.03'e yükselirken, Mart sonu itibarıyla yıllık enflasyon da yüzde 7.61 olarak gerçekleşti. Tüketici fiyatlarındaki 12 aylık ortalamalara göre artış da yüzde 8.70 oldu.

Endekste yer alan gruplardan lokanta ve otellerde yüzde 1.42, eğlence ve kültürde yüzde 1.22, giyim ve ayakkabıda yüzde 1.06 ve sağlıkta yüzde 0.99 artış gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibariyle 2015 yılı Mart ayında endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise yüzde 0.01 ile alkollü içecekler ve tütün oldu.

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre fiyatlar, lokanta ve otellerde yüzde 12.76, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 8.44), sağlıkta yüzde 8.43, konutta yüzde 8.03 yükseldi.

Yurtiçi üretici fiyatlarında aylık artış yüzde 1.05

TÜİK verilerine göre, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1.05 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 2.60 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3.41 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 8.03 artış gösterdi.

Fiyatlar, madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 4.68, imalat sanayi sektöründe yüzde 0.98, elektrik ve gaz sektöründe yüzde 0.51ş ve su sektöründe yüzde 0.53 yükseldi.

Alt sektörlerden ham petrol ve doğal gazda yüzde 41.61, kok ve rafine petrol ürünlerinde yüzde 5.97, metal cevherlerinde yüzde 2.94 ile fiyat artışları gerçekleşti. Buna karşılık fiyatlar giyim eşyasında yüzde 2.44, içeceklerde yüzde 0.49 ve kömür ve linyitte yüzde 0.17 düştü.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2015 yılı Mart ayında en yüksek aylık artış enerji mallarında ve en yüksek yıllık artış dayanıksız tüketim mallarında gerçekleşti.

Beklentinin üzerinde

Enflasyondaki artışın büyük çoğunluğu gıdadan kaynaklandı. Aylık yüzde 2.47 artan gıda fiyatları yıllıkta da yüzde 14.12 yükseldi.

Enflasyon verisi açıklanmadan önce 2.58 TL seviyesinde olan dolar 2.59'un üzerine çıktı.

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