Gıda enfeksiyonları yüzünden her yıl 420 bin kişi ölüyor

125 bini genç ve çocuk olmak üzerine dünya genelinde her yıl 420 bin kadar insan bozulmuş gıda ürünlerine bağlı enfeksiyon yüzünden yaşamını yitiriyor.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) açıklanmasına göre bu ölümlerin yüzde 3’ü beş yaşının altındaki çocuklar oluşturuyor.

Cumhuriyet’in haberine göre WHO Genel Müdürü Margeret Chan, ilk küresel ve uzun vadeli araştırmanın (2007-2015) sunumuyla tüm devletleri gıda ürünü güvenirliği konusunda uyardı.

Bu sunuma göre en çok Afrika ve Güneydoğu Asya’daki gıda zehirlenmesi ve enfeksiyon riski altında.

Başlıca belirtileri

Gıda ürünü enfeksiyonunun başlıca belirtileri; kusma, ishal, kram ve ateştir. Mantar veya belli başlı balık türlerine bağlı zehirlenmelerde bu semptomlar çok daha ağırdır ve çoğunlukla halüsinasyonlar da görülür.