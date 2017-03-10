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15 Temmuz Darbe Girişimi

Gıda Bakanlığı'na 'FETÖ' operasyonu; 102 gözaltı kararı

Emniyet şüphelilerden 32'sinin tutuklu olduğunu tespit etti

10 Mart 2017 16:48

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndaki 'FETÖ' yapılanmasına ilişkin 102 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerden 30'u, Ankara merkezli 27 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Ankara merkezli 27 ilde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığındaki 'FETÖ' yönelik operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı.              

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'FETÖ' soruşturması kapsamında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında halen görev yapanların da aralarında bulunduğu 102 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.               

Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerden 32'sinin tutuklu olduğunu, 4'ünün ise yurt dışında bulunduğunu tespit etti.              

Sabah saatlerinde Ankara merkezli 27 ilde 66 şüpheli hakkında eş zamanlı operasyon başlatan güvenlik güçleri, "terör örgütü üyeliği"nden 30 zanlıyı gözaltına aldı.               

Gözaltına alınanların ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğüne gönderilecekleri, 36 şüpheliyi yakalamak için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.  

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