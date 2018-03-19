Gıda Bakanı'ndan Çiftlikbank açıklaması: Söylentiler uydurma, hibe vermedik!

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, yüksek kar vaadiyle 78 bin kişiye yakın kişiyi dolandıran Çiftlikbank'a hibe verilmediğini söyledi. Fakıbaba, ocak ayında savcılığa 'Vatandaş kandırılıyor' diye dilekçe verdiklerini de ekledi.

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Ankara'da bir dizi ziyaret için açıklama yapan Fakıbaba, Çiftlikbank'la ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"Çiftlik Bank önünde sadece çiftlik olduğu içi millet zannediyor ki Tarım Bakanlığı ile ilgisi var. Çiftlik Bank'ın Tarım Bakanlığı ile ne bir ilgisi var, ne bir izni var. Ne de verdiği bir hibe var. Bu söylentiler tamamen yanlış. Ve ocak ayında biz 'Çiftlik Bank'ta vatandaşlar kandırılıyor' diye Tarım Bakanlığı olarak savcılığa dilekçe vermişiz. Müşteki olarak, vatandaş olarak. Ama bir tek bir şey var. Açılışa davet etmişler. Genel olarak her açılışta biz deriz ki 'İşimiz yoğun olduğu için katılamadık' diye bir telgrafımız olmuş. Sonradan vatandaşlarımızın kandırıldığını anladığımız an, ocak ayında biz kendimiz savcılığa şikayet etmişiz."

Fakıbaba, bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Ankara'dan karayolu ile Turhal ilçesine geldi.

Bakan Fakıbaba, Tokat Valisi Ömer Toraman, AKP Tokat Milletvekilleri Zeyid Aslan, Celil Göçer, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler ve protokol üyeleri ile birlikte Turhal ilçesine bağlı Tatlıcak köyünde 'Birlikte Üretim Modeli' projesi toplantısında köylüler ile bir araya geldi.