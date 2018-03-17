Başkan, kaymakam, müftü, profesör; Çiftlikbank açılışına Fakıbaba'dan telgraf: Yoğunluktan katılamıyorum

77 bin 843 kişiden 511 milyon lira toplayıp yurtdışına kaçan Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın'ın devleti de dolandırdığı bildirildi. Aydın'ın Konya Akşehir'de kuracağı çiftlik için devletten 210 bin lira hibe aldığı öne sürüldü. CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, “Bu adam herkesin gözü önünde dolandırıcılık yaparken, hükümet ne yapıyordu? Sadece 80 bin kişiyi değil, 80 milyon kişiyi dolandırmış, o teşvik parası hepimizin parası” dedi.

Konya'da Çiftlikbank açılışına ilçenin belediye başkanı, kaymakamının yanısıra komedyen Cem Yılmaz'a filmindeki sigara sahneleri nedeniyle dava açan Prof. Dr. Orhan Kural da katılmış.

Sözcü'de yer alan habere göre, Aydın TBMM'de yaptığı açıklamada, Çiftlik Bank konusunda Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporlarındaki uyarılara rağmen müdahalede bulunmayan hükümeti eleştirdi. Erkan Aydın “Bir çocuk çiftlik kuruyor Bursa İnegöl'de. Adı Mehmet Aydın, birçok yerde de ‘Tosun' diye geçiyor. Adam yarım trilyon parayı alıyor, tokatlıyor, herkesin gözünün içine baka baka kayboluyor. ‘Çiftlik Bank' adı altında bir oyun kurmuş internette. ‘Buradan hayvan alacaksın, inek alacaksın, tavuk alacaksın, parayı kıracaksın' diye. Sonra da 80 bin kişiden para toplamış, 510 milyon lira'' dedi ve şunları söyledi:

Bakan telgraf gönderdi

‘'SPK 28 Aralık 2017'de suç duyurusunda bulunmuş. Ama bu çiftliklerin açılışına Gıda Tarım Bakanı Eşref Fakıbaba telgraf yollamış ‘Yoğun işlerimden dolayı katılamıyorum. Yeni iş yeriniz hayırlı uğurlu olsun' demiş. Kaymakam katılmış, vali katılmış, müftü katılmış. Adam da ‘Din, Allah, Kur'an, iman' demiş, paraları iç etmiş. Buna rağmen hiçbir şey yapılmamış. Üç ay önce gitmiş Uruguay kimliğini de almış, şimdi gününü gün ediyor. Tosun teşvikten de yararlanmış. Konya Akşehir'de açacağı çiftlik için 700 bin liralık bir çiftlik raporu götürmüş, yüzde 30 da hibe almış. Yani baktığınızda sadece 80 bin kişiyi değil, 80 milyon kişiyi dolandırmış. Çünkü o teşvik parası hepimizin parası. Dolandırılan sadece para yatıranlar değil, tüm Türk halkı.''