Gibi'nin İlkkan'ı Kıvanç Kılınç: Bu kadarını hiç beklemiyorduk

'Gibi' dizisinin İlkkan karakterini canlandıran Kıvanç Kılınç, dizinin popülerleşmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "Bizimle birlikte seven bir seyirci kitlesi olacaktı elbette ama bu kadarını hiç beklemiyorduk. Olumlu anlamda çığırından çıktı. Doludizgin gidiyor" ifadelerini kullandı.

Başrollerini Feyyaz Yiğit ve Kıvanç Kılıç'ın paylaştığı, Exxen'de yayınlanan 'Gibi' dizisi milyonların beğenisini kazandı. İlk iki sezonu olumlu tepkiler alan dizinin üçüncü ve dördüncü sezonu yazım aşamasındayken, dizide çok sevilen 'İlkkan' karakterini canlandıran Kıvanç Kılınç, diziyi seven bir seyirci kitlesini beklediklerini ancak 'Bu kadarını' hiç beklemediklerini söyledi.

"Herkesin Twitter personasından bir parça var İlkkan’da" diyen Kılınç, "Seyirci tabanı kendi kendine sürekli olarak gelişti. Ve çok kaliteli bir komedi olduğunu düşünüyorum. Avam olmadan, gülünçleşmeden, toksik, eril bir dil kullanmadan yapılmış olması çok kıymetli geliyor. Kariyerimin en iyi noktası diyebilirim" dedi.

"'Gel bir kahve içelim' diye çağırdı"

BirGün'den Işıl Çalışkan'a konuşan Kılınç, Feyyaz Yiğit ile 10 yıla yakın bir tanışıklıkları olduğunu söyledi.

Salgın döneminde bir gün Feyyaz Yiğit'in kendisini, "Gel bir kahve içelim" diye çağırdığını söyleyen Kılınç, karantina nedeniyle neredeyse ilk defa bu nedenle dışarı çıktığını söyledi.

Feyyaz Yiğit'in kendisine diziden bahsettiğini belirten Kılınç, rol alması teklif edildiğinde ilk başta tereddüt ettiğini ancak sonra kabul ettiğini belirterek, "Benim içinde bulunmak isteyeceğim bir işti" diye konuştu.

"Olumlu anlamda çığırından çıktı"

Dizinin bu kadar popüler olmasını hiç beklemediklerini söyleyen Kılınç, "Ne güzel biz kendi istediğimiz şeyi yapacağız, çok eğleneceğiz dedik. Bizimle birlikte seven bir seyirci kitlesi olacaktı elbette ama bu kadarını hiç beklemiyorduk. Olumlu anlamda çığırından çıktı. Doludizgin gidiyor" ifadelerini kullandı.

"Herkesin Gibi’ye ihtiyacı varmış sanki" diyen Kılınç, "Ana akımda genel geçer olan mizah komedi gibi gösterilen başka bir alışkanlık ya bu komedidir buna gülünür gibi klasik şive yapmalar falan da elbette komedi unsurudur ama hiç bunlar kullanılmadan böyle güzel bir işin olabileceğinin ilk örneği sanırım. Bir parçası olmak hakikaten çok güzel" şeklinde konuştu.