Ghibli Müzesi sanal tura açıldı

Hayao Miyazaki filmleri başta olmak üzere birçok animeyi sinema dünyasına kazandıran Studio Ghibli, eserlerinden izler taşıyan müzesini YouTube’da sanal tura açtı.

FilmLoverss’ın aktardığına göre, “Komşum Totoro” (My Neighbor Totoro) , “Ruhların Kaçışı” (Spirited Away), “Yürüyen Şato” (Howl’s Moving Castle) gibi birçok önemli filme imza atan efsanevi animasyon şirketi Studio Ghibli, YouTube kanalı üzerinden paylaştığı sanal tur ile müzesinin kapılarını dünyanın dört bir yanından sinemaseverlere açtı. Studio Ghibli filmlerinin temasına göre dekore edilen müze, ziyaretçileri Ghibli filmlerinin büyüleyici dünyasına davet ediyor.

2001 yılında Japonya’nın Mikata kentinde kurulan Ghibli Müzesi, Studio Ghibli prodüksiyonlarının tanıtımı amacıyla kullanılıyor. Oldukça ilgi çeken müze, koronavirüs salgını sebebiyle kısıtlamalardan etkilenmiş ve geçici olarak kapatılmıştı. Ancak yeni bir fikirle çıkagelen stüdyo, Ghibli Müzesi’ni sanal ortama taşıdı.

Studio Ghibli’nin YouTube kanalına eklenen yaklaşık bir dakika uzunluğundaki video ile müze içine sanal bir tur oluşturuldu. Ghibli filmlerinin usta yönetmeni Hayao Miyazaki’nin dekore ettiği müze, filmlerden önemli mekânlara yer veriyor. “Komşum Totoro” ve “Küçük Cadı Kiki” (Kiki’s Delivery Service) filminden evlere, The Catbus ve Kiki gibi filmlerde yer alan birçok çizime yer veriliyor. Ayrıca müzenin daimi sergilerinden “Bir Filmin Doğduğu Yer” (Where a Film is Born), “Gökteki Kale” (Castle in the Sky) ve “Rüzgâr Yükseliyor” (The Wind Rises) gibi filmlerin aksesuar, kitap, çizim gibi birçok önemli parçasına yer veriyor.

Tokyo’da yer alan müzeye normal zamanda biletsiz gelen ziyaretçilere izin verilmiyor. Ayrıca ziyaretçilerin müze içerisinden fotoğraf ve görüntü kaydı almaları da yasak. Hatta müzenin internet sitesinde de sergiye ait görüntülere yer verilmiyor. Müzenin YouTube kanalında yer alan 12 video ile Ghibli Müzesi’ni gezmek mümkün.