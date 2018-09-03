Ghazaal Bagheri'nin sergisi Kadıköy'de başlıyor

İranlı sanatçı Ghazaal Bagheri’nin portreleri, 8 - 21 Eylül 2018 tarihleri arasında İstanbul Kadıköy’de bulunan [mecra]’da sergilenecek.

"Zoo Collection” adını alan serginin tanıtım metni şöyle:

"Hepimizin hayatında hayvanat bahçesi vardır ve bir nevi hayvan olduğumuzu da bilmemiz gerekir.

Ghazaal Bagheri'nin 5 senedir büyüttüğü ve olgunlaşan portreler, onun etrafındaki hayvanlar ve onların davranışlarının simgesidir.

Hayvanat bahçesinde gösterilmeye çalışılan en önemli şey, içimizdeki hayvanı evcilleştirmek yerine doğaya bırakmak olduğudur.”

Adres: Caferağa Mahallesi, Dumlupınar Sokak No: 5

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Ghazaal Bagheri kimdir?

Ghazaal Bagheri İran'ın kuzeyinde doğdu. Liseyi bitirdikten sonra ailesiyle beraber Türkiye’ye göç etti. İstanbul Üniversitesi'nde Sosyoloji Bölümünde okuyor. Yaklaşık 10 senedir resim yapıyor ve resim yaparken tek hedefinin güzel resim yapmak olmadığını, insanların üzerinde etkisi olan resimler çizebilmek olduğunu düşünüyor.