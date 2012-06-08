Bu hafta hangi filmler vizyona girdi?

Bu hafta "Lanetli Kız", "Anahtar", "Liseli Polisler", "Madagaskar 3: Avrupa'nın En Çok Arananları", "Mahşer Günü", "Soluksuz Gece" ve "Hayatının Seçimi" vizyona girdi.

Lanetli Kız

İspanyol yapımı "Lanetli Kız" (Childish Games-Dictado) filminin yönetmenliğini Antonio Chavarrias üstlendi.

Juan Diego Botto, Barbara Lennie, Magica Perez, Marc Rodriguez'in rol aldığı film, gerilim sevenleri salonlara çekmeyi hedefliyor.

Filmin konusu şöyle:

"Bir ilkokulda sınıf öğretmenliği yapan Daniel, yine aynı okulda öğretmen olan Laura ile birlikte mutlu bir hayat yaşamaktadır. Ancak uzun süredir çocukları olmayan çiftin kaderleri Daniel'in çocukluk arkadaşı Mario'yu görmesiyle değişir. Mario'nun kızı Julia'yı evlat edinme kararı alan çift, başlarına geleceklerden habersizdir. Esrarengiz ve korkutucu davranışlar sergileyen Laura, her şeyi değiştirecek ve artık hiçbir sır, sır olarak kalmayacaktır."

Anahtar

Ferhat Atik'in gerçek bir cinayet öyküsünü anlatan "Sonbahar" adlı romanından uyarlanan "Anahtar" filminin yönetmenliğini Cemal Yıldırım gerçekleştirdi.

Bir dramı beyaz perdeye taşıyacak film, Kuzey Kıbrıs'ın ilk 35 mm sinema filmi olma özelliği taşıyor.

Filmde Hatice Tezcan, Cihan Tarıman, Hüseyin Ağlamaz, Barış Refikoğlu ve Fevzi Tanpınar rol alıyor.

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Liseli Polisler

Aksiyon komedi filmi "Liseli Polisler" (21 Jump Street), lisedeyken düşman olan, ancak polis akademisinde zoraki arkadaşlık kuran iki gencin hikayesini anlatıyor.

Başrollerini Jonah Hill, Channing Tatum, Brie Larson, Dave Franco, Rob Riggle ve Ice Cube'un üstlendiği filmi, Phil Lord ile Christopher Miller yönetti.

Geçmişte aynı adlı televizyon dizisinden uyarlanan filmin konusu şöyle:

"Schmidt ve Jenko, devriye gezen polisler içinde en iyileri olmasalar da emniyet müdürlüğünün Yüzbaşı Dickson yönetimindeki gizli Jump Street birimine katıldıklarında bunu tersine çevirme ihtimalleri doğar. Silahlarını ve rozetlerini bırakıp, birer sırt çantası alarak, genç görünümlerini gizli görev için kullanırlar. Sorun şudur ki günümüz ergenleri birkaç yıl önce onların olduğundan çok farklıdır. Daha da önemlisi, her ikisi de kendi ergenliklerinde üstünde durmadıkları tüm ergenlik sorunlarıyla halen boğuştuklarını görürler."

Madagaskar 3: Avrupa'nın En Çok Arananları

Haftanın animasyon filmi, üç boyutlu "Madagaskar 3: Avrupa'nın En Çok Arananları" (Madagascar 3: Europe's Most Wanted).

Filmde, aslan Alex, zebra Marty, hipopotam Gloria ve zürafa Melman hala evleri olan, "Büyük Elma" lakaplı New York'a dönmeye çalışıyor. Kral Julien, Maurice ve penguenler de bu komik macerada onlara eşlik ediyor.

Bu yolculukları onları, Avrupa'ya götürüyor ve gizlenmek için mükemmel bir seyyar sirk bularak, onu Madagaskar stilinde baştan yaratıyorlar.

Mahşer Günü

Yönetmenliğini Xavier Gens'in üstlendiği "Mahşer Günü" (The Divide), gerilim ve bilim kurgu unsurlarını bir araya getiren konusuyla dikkati çekiyor.

Filmde bir patlamanın New York'u yerle bir etmesinin ardından, birbirini tanımayan sekiz kişi, yaşadıkları binanın sığınağına giriyor. Bu kişiler, kısa bir süre sonra kapalı yerde kalmanın verdiği bunalıma, su ve yiyecek kıtlığına yenik düşerken, tansiyon giderek yükselir ve barındıkları sığınak bir cehenneme dönüşür.

Eva, bu cehennemden kurtulabilmek için kendi içgüdülerine güvenmelidir. Dünyanın bu trajik sonundan sağ çıkabilmesi için önce cehennemden farksız olan bu sığınaktaki sekiz kişi arasından sağ çıkması gerekir.

Filmde, Lauren German, Michael Biehn, Milo Ventimiglia, Courtney B. Vance, Ashton Holmes ve Rosanna Arquette rol alıyor.

Soluksuz Gece

Fransız aksiyon ve gerilim filmi "Soluksuz Gece"nin (Sleepless Night) yönetmenliğini Frederic Jardin üstlenirken, başrolleri Tomer Sisley (Largo Winch), Julien Boisselier, Joey Starr ve Birol Ünel paylaşıyor.

Filmin konusu şöyle:

"Şehrin en iyi polislerinden biri olarak bilinen Vincent, peşinde olduğu uyuşturucu satıcılarından yüklü miktarda kokain çalınca, çete Vincent'in oğlunu kaçırır ve çaldığı uyuşturucuyu hemen getirmezse oğlunu öldürmekle tehdit eder.

Paris'in kenar mahallesinde bulunan bir gece kulübünde çete ile takas için buluşan Vincent, kendini içinden çıkılamaz bir kaosun ortasında bulur. Gece kulübünün uzun, karanlık koridorlarında yaşanan köşe kapmaca sırasında, hiç tanımadığı düşmanları olduğunu anlayacaktır. Bu gece hayatının en uzun ve belki de en son gecesi olacaktır."

Hayatının Seçimi

Bir Matthew Chapman filmi olan "Hayatının Seçimi" (The Ledge), karmaşık bir aşk üçgeni ve birbiriyle karşıt düşüncelere sahip iki adamın ölümcül çatışmasını anlatan, hem gerilim, hem de dram unsurları taşıyan bir film.

Filmde, karanlık bir geçmişe sahip olan Shana, aynı iş yerinde çalışmaya başladığı komşusu Gavin ile tutkulu bir aşk yaşamaya başlar. Ancak Shana'nın uçlarda yaşayan kocası Joe'nun bu sadakatsizliği öğrenmesi, üçünü birden fırtınalı bir sona doğru sürüklemeye başlar.

Filmde, başrolleri Charlie Hunnam, Terrence Howard, Liv Tyler, Patrick Wilson paylaşıyor.