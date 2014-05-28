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Gezi'nin yıl dönümünde İstanbul'a 25 bin polis ve 50 TOMA

İstanbul'da Gezi Parkı eylemlerinin yıl dönümünde Hacıosman - Yenikapı hattı Osmanbey'e kadar çalışacak, Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri'nde polis bekleyecek

28 Mayıs 2014 19:12

İstanbul’da polis Gezi Parkı eylemlerinin yıl dönümü olan 31 Mayıs’ta düzenlenecek eylemlere izin vermemek için yoğun güvenlik önlemi aldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Selami Altınoluk'un başkanlığında düzenlenen bir toplantıyla 31 Mayıs 2014 günü gerçekleşecek olası eylemler için alınacak tedbirleri açıkladı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, alınacak önlemler şöyle:

- Taksim, Şişli ve Beşiktaş'ta yaklaşık 25 bin polis görev yapacak.

- Taksim Meydanı'nın bariyerlerle kapatılmayacak ancak 50 TOMA mühadale için hazır tutulacak.

- Polislerin bir kısmı Gezi Parkı içinde tutulacak. Bağlantı yollarına da polis konuşlandırılacak.

- Polis. Taksim'e çıkan güzergahlarda toplanmalara izin vermeyecek.

- Okmeydanı, Gazi Mahallesi, Dolapdere ve Sancaktepe'de de çevik kuvvet polisleri hazır tutulacak.

- Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri'nde eylem ihtimaline karşı polis bekleyecek.

- Metro; Osmanbey İstasyonu'na kadar çalışacak. Buna karşın kapalı yol olmayacak.

- Polis helikopteri havadan gözetleme yaparak toplanan grupları yer ekiplerine bildirecek.

- MOBESE kameralarından da alınan görüntüler ekiplere iletilecek.

Ayrıca İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde hastalık mazereti bulunanlar dışında 31 Mayıs günü emniyette tüm izinlerin iptal edildiği öğrenildi.

 

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