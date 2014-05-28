Vali Mutlu: 31 Mayıs'ta olumsuzluk arzusu içinde olan gruplara müsaade etmeyeceğiz

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Taksim Dayanışma Platformu’nun Gezi Parkı eylemlerinin yıl dönümünde Taksim’de toplanma çağrısına ilişkin, "Olumsuzluk arzusu içerisinde olabilecek dar bir çevrelerin yapabilecekleri yanlış uygulamalar olursa onlara müsaade etmeyeceğiz. Sayıca küçük olan gruplar, farklı emellerine ulaşmak için tevessül edebiliyorlar, bununla ilgili tedbirleri alacağız" dedi. Vali Mutlu, Gezi Parkı ve Taksim’in hiçbir zaman vatandaşlara kapatılmadığını savundu.

Hüseyin Avni Mutlu’nun, Beşiktaş Belediyesi'ni ziyareti sonrası, basın mensuplarına yaptığı açıklamalar şöyle:

Vali Mutlu, Gezi Parkı olaylarının yıl dönümünde Taksim'de toplanma çağrısı yapıldığının hatırlatılması üzerine, "Geçtiğimiz yıl Haziran'da yaşanan süreçleri biliyoruz. O süreçten bize çok güzel hatıralar kalmadı. Şehrimiz adına, ülkemiz adına, insanımızı adına üzüntü duyduğumuz şeyleri birlikte yaşadık. Biz geriye dönüp baktığımıza bu üzüntülerin tekrarlarını arzu etmiyoruz. Ülkemiz ve insanımız için bütün dileğimizi güzelliklerdir. Onun için Haziran ayı itibariyle ifade ettiğiniz platformun bu konuda yapmaya arzu ettiği girişimleri iyilere mesaj olabilecek yöntemleri barındırmasını ümit ediyorum. Hiçbir zaman bu ülkenin huzuru ile, bu şehrin güvenliği ile geçmiş dönemde yaşandığı gibi sıkıntıya sebebiyet verilmemesi gerekir. Bu noktada hepimizin üzerine düşen görevdir" dedi.

Taksim Dayanışma Platformu ve sivil toplum kuruluşlarının çağrılarını yakından takip ettiğini söyleyen Mutlu, "Elbette ki yapılmış olan açıklamaları takip ediyorum. Bu tür olumsuzluk arzusu içerisinde olabilecek dar bir çevrelerin yapabilecekleri yanlış uygulamalar olursa onlara müsaade etmeyeceğiz. Her zaman ifade ediyorum. Sayıca küçük olan gruplar, farklıemellerine ulaşmak için tevessül edebiliyorlar, bununla ilgili tedbirleri alacağız" şeklinde konuştu.

“Gezi Parkı ve Taksim'in hiçbir zaman vatandaşlara kapatılmadığı” savunan Vali Mutlu, "Biz Gezi Parkı'nı ve Taksim'i hiçbir zaman kapatmıyoruz. Şayet bir sıkıntı olay yaşanırsa o bölgede güvenliği temin etmek için birkaç saatlik süreçler oluyor. Tedbirler alınabiliyor. Arzu ediyoruz ki ifade ettiğimiz tarihte tam gün Taksim Gezi Parkı halkımız tarafından ulaşılabilir olsun. Bu bölgede güvenliği sıkıntıya düşürecek durumlarla ilgili tedbirler alırız. Gönlümüz Taksim'in de Gezi Parkı'nın da şu an olduğu gibi halkımız tarafından yoğun şekilde kullanılması" ifadelerini kullandı.

Hüseyin Avni Mutlu, Okmeydanı'ndaki olayla ilgili soruşturmanın ise devam ettiğini belirterek, "Adli soruşturma devam ediyor. Dolayısıyla açıklamalarımız da çok net. Adli incelemeler sürecek. Bittiği zaman açıklama yapacağız. Fail veya failler kimse öncelikle hayatını kaybeden iki yurttaşımızın ailelerin gönlünün müsterih olsun. Adaletin gereği yerine getirilecektir" dedi.