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Taksim Dayanışması: 31 Mayıs'ta Taksim Meydanı'ndayız

Taksim Dayanışması: Gençlerin ölmesinde sorumlu olanlar cezalandırılmalı. Bu şiddete neden olan Başbakan başta herkes yargılanmalı

27 Mayıs 2014 16:18

Taksim Dayanışması, Gezi Parkı olaylarında Taksim Meydanı'nın göstericilere açılmasının 1. yıldönümü olan 31 Mayıs’ta yine Taksim'de olacaklarını açıkladı.

Taksim Dayanışması’nın Gezi Parkı olaylarının yıldönümü nedeniyle düzenlediği basın toplantısına mimar Mücella Yapıcı, avukat Can Atalay, Şehir Plancılar Odası İstanbul Şube Sekreteri Akif Burak Atlar ve İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Ali Çerkezoğlu ve Gezi eylemlerinde yaşamını yitiren Mehmet Ayvalıtaş'ın ağabeyi Muharrem Ayvalıtaş katıldı.

Radikal’de yer alan habere göre, Taksim Dayanışması'ndan yapılan açıklamada "Taleplerimizden vazgeçmediğimizi göstermek için 31 Mayıs'ta meydandayız. Taksim'de ve diğer tüm meydanlardayız" denildi. Toplantıda konuşan Mücella Yapıcı, "Gezi Parkı’nın park olarak kalmasını kazandık bu ciddi bir kazanımdır. Ancak hala son derece kapalı bir kamusal alan. Park ve meydanlar halka açılmalı. Gençlerin ölmesinde sorumlu olanlar cezalandırılmalı. Bu şiddete neden olan Başbakan başta herkes yargılanmalı. Biber gazı yasaklanmalı. Gezi döneminde tutuklananlar hiçbir şekilde yargılanmamalı. Bütün kamusal alanlarda toplantı ve gösteri yasaklamaları, fiili engellemelere son verilmeli" dedi.

 

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