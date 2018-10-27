Gezi'nin ‘sapanlı teyze'si tahliye edildi

“Silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçlamasıyla yargılanan Gezi Direnişi sırasında sapan atarken çekilen fotoğrafı ile hafızalarda yer eden Emine Cansever tahliye edildi.

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre, “Silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçlamasıyla yargılanan Emine Cansever’in de olduğu 20 tutuklu sanığın yargılamasına dün İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

Mahkeme heyeti sanıklar Emine Cansever, Doğan Taştan ve Hasan Kaşkır’ın tahliyelerine, 17 sanığın ise tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Bir üye hâkim Hasan Kaşkır’ın tahliyesine muhalefet şerhi koydu. Dava Ocak 2019’a ertelendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede Cansever’in DHKP/C’nin alt yapılanması olan Halk Cephesi’nin eylemlerine katıldığı, ‘Emekli Meclis’i içinde faaliyet yürüttüğü öne sürülerek cezalandırılması istendi.

Emine Cansever Ekim 2017’den bu yana tutuklu bulunuyordu.