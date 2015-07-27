Gezi'nin 'gökkuşağı merdivenleri' yıkıldı!

Karaköy Salı Pazarı Yokuşu’nda bulunan ve Gezi eylemlerinde farklı renklere boyanarak Gezi'nin sembollerinden biri haline gelen merdivenler Beyoğlu Belediyesi ekiplerince yıkıldı. Merdivenlerin alt yapı çalışmalarının ardından yenileneceği öğrenildi.

Damadı ile birlikte 2 yıl önce 200 basamaktan oluşan merdivenleri rengarenk boyayan Orman Mühendisi Hüseyin Çetinel, merdivenlerin yenilenmesini kendilerinin istediğini belirterek, “Halkımız endişe etmesin, çok daha güzel yapılacak” dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Çetinel, damadının da yardımı ile merdivenleri bir haftada gökkuşağı renklerine boyadı. Büyük ilgi gören merdivenler bir kaç gün sonra sabah saatlerinde griye boyanmış olarak bulundu.

Olay sosyal medyada yayılınca habercilerin ilgi odağı oldu. Üzüntü ile merdivenlere bakan Hüseyin Çetinel; “Dün pırıl pırıldı, rengarenkti. Şimdi görmüş olduğunuz gibi kül rengi olmuş. Sabaha karşı boyandığını haber aldım. Üzüldüm. Çok üzgünüm. Berbat bir şey. Bütün doğa renkli, kediler renkli, kuşlar renkli, çiçekler, dağlar renkliyken bu gri renk nereden çıkmış? Tekrardan boyamayı henüz düşünemiyorum” dedi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, merdivenlerin belediye tarafından eski haline getirildiğini söylemişti.

Sosyal medyada giderek büyüyen tepkiler üzerine merdivenler yeniden boyanırken destek vermek için boyasını, fırçasını alan Fındıklı’ya koştu. Ülkenin dört bir yanında merdivenler gökkuşağı renklerine boyandı.

Salı Pazarı Yokuşu dozer sesleriyle çınladı. Fındıklı’dan çalışmaya başlayan dozerler rengarenk boyanmış merdivenlerin basamaklarını tek tek yıkmaya başladı. Yıkım çalışması sosyal medyada yeniden büyük yankı buldu. Yüzlerce mesaj paylaşılırken bazı kişiler protesto için merdivenlere koştu.

Merdivenleri boyayan Orhan mühendisi Hüseyin Çetinel, semt sakinlerinin talebi üzerine yıkımın başladığını belirterek, “Salı Pazarı’ndaki merdivenleri ben boyadım. Bu merdivenleri insanlar gülümsesin diye boyadım, çok beğenildi. Düğünü olan gelin damatlar burada fotoğraf çektiriyordu. Salı Pazarı sakinleri olarak Beyoğlu Belediye’si ile görüştük. Bu merdivenlerin tamir edilmesi gerektiğini söyledik. Görüşmeler 1 yıldır sürüyor. Belediye talebimizi kabul etti, merdivenleri yenileyeceklerine söz verdiler. Doğalgaz, elektrik, su, kanalizasyon gibi alt yapı tamamen yenilenecek. Sonra merdivenler yeniden yapılacak. Belediye bize daha güzel yapılacağını söyledi. Halkımız endişe etmesin. Daha planlı ve programlı çalışacağız. Merdivenler yeniden boyanacak, eskisinden çok daha güzel olacak.”