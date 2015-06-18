Gezi'de şiddet görenlerin anlattıkları ile derlenen 'Polis Destan Yazdı' raflarda

Gezi protestoları sırasında 8 ilde polis şiddetine maruz kalan kişilerle görüşülerek hazırlanan “Polis Destan Yazdı-Geziden Şiddet Tanıklıkları” İletişim Yayınları’ndan çıktı.

"Polis Destan Yazdı", polis şiddetinin ulaştığı boyutları, bıraktığı fiziksel ve psikolojik hasarı tanımlıyor.

Bir travma derlemesi niteliğindeki çalışmada, Ahmet Şık, Mustafa Sarısülük, Sami Elvan, Muharrem Ayvalıtaş, Adnan Cömert gibi acılarına şahit olunan isimlerin yanı sıra, yaşadıkları duyulmayan insanlar da anlatılıyor.

Deniz Koloğlu, Didem Gençtürk, Gözde Kazaz, H. İlksen Mavituna ve Saner Şen’in derlediği kitapta, ayrıca Tanıl Bora, Pınar Öğünç, Tonguç Cankurt ve İlker Küçükparlak’ın yazıları yer alıyor.

Kitabın sunuş yazısından bir bölüm:

“‘Gezi Direnişi’, ‘Gezi İsyanı’, ‘Gezi protestoları’ ya da ‘Haziran Direnişi’, Türkiye halklarının toplumsal mücadele güncesinde birtakım ilklere tekabül etmekle birlikte, ülke tarihinde polis şiddetinin bürünebileceği hallere ve sınır tanımazlığına dair yeni bir karanlık tablo çizmiş oldu.

Bu kitaptaki tanıklıklarda okuyacağınız gibi toplanma, gösteri ve yürüyüş haklarını kullanarak sokağa çıkan yurttaşlar, yasalara göre can güvenliklerini sağlamakla yükümlü emniyet güçlerinin doğrudan saldırısına maruz kaldı; 8 bin 163 kişi yaralandı, biri polis 7 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 653 kişi gözaltına alındı . Ulu orta yaşanan bu şiddet ortamında, özellikle ana akım medyanın üç maymunu oynayarak, hatta zaman zaman haberleri manipüle ederek görevini yapmadığına ve etik değerleri çiğnediğine bizzat şahit olduk. Dolayısıyla bu şiddet politikasının kabul edilemezliği ve her koşulda belgelenmesinin gerekliliği, yaşananlarla yansıtılanlar arasındaki bu müthiş kopukluk bizi bu çalışmaya sevk etti.”