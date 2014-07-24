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Yaşam

Gezide kayboldular metruk evde bulundular

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde metruk evde 2 erkek cesedi bulundu

24 Temmuz 2014 10:30

Motosikletle çıktıkları Güneydoğu turu kapsamında Halfeti'ye gelen 2 kişinin metruk evde cesedi bulundu.

Çeken Mahallesi'nde bulunan metruk evden kötü kokular geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, evde yaptığı aramada, 2 kişinin hareketsiz yattığını görünce 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede söz konusu 2 kişinin öldüğü belirlendi.

Polis ekipleri, yaptığı incelemede, cesetlerin Engin Öksüz (33) ile Abdullah Türk'e (50) ait olduğunu saptadı. Cesetler, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Bu arada, Öksüz ile Türk'ün bir süre önce motosikletle çıktıkları Güneydoğu turu kapsamında ilçeye geldikleri ve yakınlarının polise kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

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