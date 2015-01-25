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Gezi'de gaz kapsülüyle vurulan Aydın Aydoğan’a hastaneden sahte rapor

Gezi eylemlerinde yaralanan Aydın Aydoğan’a verilen ilk raporda gaz bombası kapsülüyle vurulduğu belirtildi. İkinci raporda ise yaralama nedeni ‘dayak’ olarak gösterildi

25 Ocak 2015 14:14

Gezi Parkı protestoları sırasında ayağından gaz fişeğiyle vurulan ve aşil tendonu kopan Aydın Aydoğan’ın soruşturması sırasında hastane raporlarının değiştirildiği ortaya çıktı. Aydın Aydoğan Gezi eylemlerinde kendisini gaz kapsülüyle ayağından vuran polislerden şikayetçi oldu. Savcılık, soruşturmada Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Aydoğan’ın tıbbı evraklarını istedi. Hastaneden gelen raporda Aydoğan’ın gaz kapsülüyle yaralandığı ifadesi çıkarılarak yaralama sebebi “dayak” olarak gösterildi. Aydoğan ve avukatı Bekir Korkmaz aynı hastane tarafından kendilerine daha önce verilen ve gaz kapsülüyle vurulduğu ifadesinin yer aldığı “Genel Adli Muayene Raporu” ve “Acil servis Triaj ve Takip Formu”nu savcılığa delil olarak sundu.

 

Devlet eliyle evrakta sahtecilik

 

Sümeyra Tansel’in Taraf’ta yer alan haberine göre, Aydoğan, rapordaki ifadeleri değiştirdiği için hastaneye dava açacağını belirterek, “Kendi kendilerini yalanlıyorlar. Diğer raporlarda ayağımdan gaz kapsülüyle yaralandığım yer alırken doktor raporunda yaralanma sebebim dayak olarak gösteriliyor. Raporu veren doktorla görüşmeye gittik ama ‘burada değil’ dediler. Yapılanları örtbas etmek istiyorlar ama nereye kadar gizleyecekler gerçekler ortaya çıkacak” şeklinde konuştu. Aydoğan’ın avukatı Bekir Korkmaz ise “Hastaneden rapor istediğinizde size raporu değiştirerek gönderecekleri akıl almaz bir şey. Evrakta sahtecilik devlet eliyle yapılıyor” diye konuştu.

 

Bacağı kısalacak

 

Aydın Aydoğan, Gezi eylemleri sırasında Elmadağ’daki işine giderken parkta yaralananlara yardım ettiği sırada ayağından gaz fişeğiyle vuruldu. Yaralanma sonucu aşil tendonu koptu. 6 ay yatarak tedavi gördü. Bu süre içinde işinden ayrılmak zorunda kaldı. Daha sonra da Rusça tercümanı olmasına rağmen “Gezici” olduğu gerekçesiyle bir daha iş bulamadı. İşverenler Aydoğan’a onu işe almaları durumunda hükümetle başlarının derde gireceğini söyledi. Ayağından yaralandıktan sonra uzun süre yürüyemeyen bu nedenle günün büyük bir kısmını dinlenerek geçiren Aydoğan’ın bugünlerde ayağından ameliyat olması gerekiyor. Ancak iş bulamayan Aydoğan parasızlıktan ameliyat olamıyor. Doktorlara göre ameliyattan sonra Aydoğan’ın bacağı iki santim kısalacak. Bu da koşu yarışmalarında derecesi olan Aydoğan’ın artık topallayacağı anlamına geliyor. Doktorlar, ameliyat gerçekleşmezse Aydoğan’ın sağlığının kötüleşeceği ifade ediyor.

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