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56 sanıklı Gezi davasında tüm sanıklara beraat

'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet etmek' suçlamasıyla yargılanan 56 sanığın tümü beraat etti

23 Ocak 2015 21:24

Taksim'deki Gezi Parkı protestolarına ilişkin olarak, çoğunluğu üniversite öğrencisi 56 sanığın, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet etmek" suçundan yargılandığı davada bütün sanıkların beraatine karar verildi.

Cem Tursun’un DHA’da yer alan haberine göre, İstanbul 30. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, tutuksuz sanıklardan Ali Coşkun ile sanık avukatları katıldı. Son sözü sorulan sanıklardan Ali Coşkun, suçlamaları reddederek beraatini talep etti. Diğer sanık avukatları da müvekkillerinin beraatlerini talep etti. Mahkeme, üzerlerine atılı "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet etmek" suçunu işledikleri sabit olmadığı gerekçesiyle bütün sanıkların beraatine karar verdi.

 

3 yıla kadar hapisleri isteniyordu

 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 2013 yılı Haziran ayı içinde çeşitli tarihlerde Taksim Gezi Parkı eylemlerine katılan sanıkların, 2911 sayılı "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet etmek" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyordu.

 

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