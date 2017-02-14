Gezici'nin anketine göre, bugün referandum olsa 'evet' ve 'hayır' oylarının oranı ne olur?

Gezici Araştırma Şirketi'nin anketine katılanların yüzde 43,7’si anayasa değişikliği referandumunda “Evet” demek istediğini ifade ederken yüzde 45,7’si ise “Hayır” diyeceğini söyledi. Katılımcıların yüzde 10,6’sı ise “kararsız” olduğunu belirtti. Kararsızlar bilimsel bir yöntemle ağırlıklarına göre dağıtıldığında, “evet” diyenlerin oranı yüzde 48,9, “hayır” diyenlerin oranı ise yüzde 51,1 olarak belirlendi.

Sandığa katılmama oranının yüzde 16 civarında seyrettiğini belirten Gezici Araştırma Merkezi Genel Müdürü Murat Gezici, “Referandum sonucunda kararsızların tercihi ve sandığa gitmeyenlerin oranı belirleyici olacak. Sandığa katılım yüksek olursa, ‘hayır’ çıkma olasılığı yükselir, aksi takdirde ‘evet’ çıkma olasılığı yüksek” dedi.

Araştırmaya katılan halkın TBMM’de tartışılan anayasa değişikliğinin içeriği hakkında bir bilgiye sahip olup olmadığı da sorgulandı. Katılımcıların yüzde 56,9’u yeni anayasa değişikliği teklifiyle ilgili “bilgi sahibi olduğunu” ifade ederken, yüzde 44,1’i ise anayasa değişikliği hakkında “bir fikri olmadığını” bildirdi. Katılımcıların siyaseten kendilerini konumlandırdığı yere göre de tercihleri belirlendi. Kendisini “demokrat” olarak tanımlayanların yüzde 30,4’ü referandumda “evet” demek istediğini ifade ederken, yüzde 61,3’ü “hayır” diyeceğini belirtti.

Muhafazakârların yüzde 77,5’i “evet”, yüzde 13,4’ü “hayır” demek istediğini söylerken, "Türk milliyetçisi" olarak kendisini tanımlayanların yüzde 53,1’i “evet”, yüzde 35,2’si “hayır” diyeceğini belirtti.

Neden “evet”, neden “hayır”?

Araştırmaya katılanlar, “neden evet” sorusuna, yüzde 24,3’le “Daha güçlü Türkiye için”, yüzde 18,1 ile de “Ülkenin bekası için” cevabını verdiler. Hayır diyenlerin yüzde 16,1’i “Demokrasiye zarar vereceğini düşündüğü için”, yüzde 14,3’ü ise “Yetkilerin tek kişi elinde toplanmaması için” “hayır” diyeceklerini belirttiler.