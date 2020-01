'Geziciler, gelin biraz da Ergene'nin kenarında dolaşın'

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, “Geziciler çevreciler biraz da Ergene’nin kenarında dolaşsınlar yahu. Hesabını sorsunlar. Çevreciyiz, yeşilciyiz dediler. On tane ağaç sökülüp başka yere dökülüyor, ki Türkiye’de milyarlarca ağaç diktik biz. Böyle bir iktidara yeşil düşmanı dediler. Hala adımlarımızı atıyoruz, atmaya da devam edeceğiz. Türkiye’de yeşil deyince, orman deyince akla Ak Parti iktidarı gelir” dedi.

3 günlük Trakya turunun son durağı olan Edirne’ye giden Başbakan Erdoğan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başbakan Erdoğan’ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

Bize kadar maalesef ne şehidin ailesine, eşi, çocuklarına sahip çıkmak, onların geleceğini hazırlamak, böyle bir adımı hiçbir iktidar atmadı. Biz onların yavrularına, eşine sahip çıktık. Birçok imkan sağladık. Maaşlarından tutunuz da, çocuklarının bir tanesi istihdam edilirken biz onu ikiye çıkardık. Bu çocuk değil, kardeş olacak noktaya da getirdik. Onların acılarını, devleti olarak sahiplenelim dedik. Ve onların ruhunun incinmesine fırsat vermeyelim dedik.

Ve birileri çıkıyor, ben daha milliyetçiyim. Milliyetçiyim demekle milliyetçi olunmaz, cumhuriyeti daha çok seviyorum demekle cumhuriyetçi olunmaz.

Milletini çok seven, milleti için eser ortaya koyar. Cumhuriyeti, vatanı çok seven ortaya eser koyar, hizmet koyar. Şehitlere saygı sloganla değil, şehitlerin uğruna can verdikleri bu toprakları ve bu milleti yücelterek olur.

Slogan atmak, afiş yapıştırmak, pankart asmak en kolay olandır. Zor olan, ülke için, millet için gelecek için eser üretmek, Türkiye’nin itibarını yükseltebilmektir.

Birileri çıkıyor, ben milliyetçiyim bunlar bölücü diyor. Birileri çıkıyor ben cumhuriyetçiyim, bunlar cumhriyet düşmanı diyor.

Madem siz milliyetçisiniz de, bu millet için ne yaptınız? Bunu bir söyleyin. Lütfen bunu onlar abir sorun. Bizi adeta parmaklarını sallayarak, bu iftiraları, bu ithamları savuranlar var.

Gazi Mustafa Kemal’in ortaya koyduğu bir hedef var değil mi? Muasır medeniyetler seviyesine çıkmak. Biz Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarıyoruz. Neyle, Marmaray’la, neyle, yüksek hızlı trenle çıkarıyoruz.

Hep söylüyorum, işte Merkez Bankası… Göreve geldik, Merkez Bankası’nın döviz rezervi 27,5 milyar dolar. Şu anda 135 milyar doları aştı.

İşte IMF… Ne kadardı borcumuz? Bu milliyetçi beyefendiler, cumhuriyetçi beyefendiler bize 23,5 milyar dolar borçla devrettiler. Biz ödedik be… Tamamını ödedik sıfırladık, şimdi IMF’ye borç verir duruma geldik. Kim milliyetçiymiş, biz biz… Kim cumhuriyetçiymiş, biz biz. Biz yaptık bu işleri.

Cumhuriyetçi olmak, cumhura yani halka sahip olmaktır. Onun gücünü onun değerlerini yükseltmektir. Milliyetçiyim demek, tüm milli değerlere sahip çıkmaktır.

Bütün bunların yanında, bankalar görev zararıyla inim inim inliyordu. Sadece 16 milyar dolar Ziraat Bankası’nın zararı vardı. Faizleriyle değerlendirirseniz, 45-46 milyar dolar gibi bir rakamdaydı. Şimdi aynı banka karda…

Gelin biraz burada dolaşın

Geziciler çevreciler biraz da Ergene’nin kenarında dolaşsınlar yahu. Hesabını sorsunlar. Çevreciyiz, yeşilciyiz dediler. On tane ağaç sökülüp başka yere dökülüyor, ki Türkiye’de milyarlarca ağaç diktik biz. Böyle bir iktidara yeşil düşmanı dediler. Hala adımlarımızı atıyoruz, atmaya da devam edeceğiz. Türkiye’de yeşil deyince, orman deyince akla Ak Parti iktidarı gelir.

Ama dürüst olsalar bu noktada gerçekten aklıselim sahibi olsalar, Ergene’yi Meriç’i gezerler. Buradaki bu hali görüp sonra da biz ne yapıyoruz derler.

Eser üreten hizmet üreten Türkiye’yi büyütenler de aynı anda ortak değerlerimizi büyütür ve yüceltirler. Yaklaşık bir yıldır Edirne’ye ve diğer vilayetlerimize terör nedeniyle şehit gelmiyor. Bundan dolayı heyecanlanmak mutlu olmak gerekiyor. Bu süreç için destekçi duacı olmak gerekiyor.

Çıkıyorlar, ne verdin, hangi pazarlığı yaptın diye bize iftirada bulunanlar var. hiçbir taviz vermediğimizi, pazarlık yapmadığımızı biliyorlar. Edirne’ye şehit gelsin istiyorlar. Bu hükümet başarılı olmasın diye şehit gelsin diyorlar. Maalesef anlayış bu, zihniyet bu.

Biz gerekirse kaybedelim, yeter ki Edirne kazansın, millet kazansın, ülke kazansın.