Başbakan Erdoğan'dan Taraf ve Mehmet Baransu'ya 'vatana ihanet' suçlaması!

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Taraf gazetesi yazarı Mehmet Baransu'nun geçtiğimiz hafta “Gülen'i Bitirme Kararı 2004'te MGK'da Alındı" haberiyle ilgili ilk kez konuştu. Erdoğan, 'Devletin mahremini ifşa etmenin adı özgürlük değil düpedüz vatana ihanettir' dedi.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Çevre deyince yeşil deyince ağaç deyince öne çıkan bu istismarcılar bu kirlilik karşısında sustular. Ergene Çayı’nı neden gelip görmediler. Hani bunlar çevreciydi. Nerde bunların çevreciliği. Laf ola beri gele. Polise taş atmak konusunda maşallah çok becerililer. Ama işe gelince orada yoklar.

Bu günlerde bir grup gazeteci, köşe yazarı üzerinde gizlilik belgesi olan ve MGK’nın toplantılarındaki bilgilerin sızdırıldığı ortaya çıktı. Şimdi Hükümeti fişlemekle suçlayanlara sesleniyorum. Hükümeti fişlemekle suçlayanlar öncelikle bu istihbari bilgileri acaba bu adamlarınıza, bu yandaşlarınıza kimler sızdırdı. Bunu ortaya koyun. Anayasamızda bu konularla ilgili çok açık net yasaklar var. Devletin öyle mahremleri vardır ki bu bilgileri kimsenin teşhir etmeye hakkı yoktur.

Bununla ilgili olarak Başbakanlık, MGHK ve MİT suç duyurusu yaptı. Şimdi bakıyorum da bazı medya grupları el ele vermiş. Bunlar düne kadar yan yana gelmezlerdi. Devletin mahremini ifşa etmenin adı özgürlük değil düpedüz bu vatana ihanettir."