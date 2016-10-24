Gezici Sinema Festivali 22. yılında yoluna kaldığı yerden devam ediyor

Sinemanın seçkin örneklerini Türkiye’nin değişik kentlerindeki sinemaseverlere sunmak ve Türkiye sinemasını dünyaya tanıtmak amacıyla 1995 yılından bu yana düzenlenen Gezici Festival, bu sene 22’nci yolculuğuna hazırlanıyor. Her yıl olduğu gibi bu sene de Ankara’dan yola çıkacak olan festival 25 Kasım - 7 Aralık tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak.

Ankara Sinema Derneği’nin T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenlediği Gezici Festival, 25 Kasım - 1 Aralık’ta başkentteki gösterimlerinin ardından, 2 - 4 Aralık tarihleri arasında Sinop’a konuk olacak. Gezici Festival yolculuğunu, 5 - 7 Aralık’ta Kastamonu’da tamamlayacak.

Son 21 yıl içinde Ankara, Artvin, Bakü (Azerbeycan), Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Drama (Yunanistan), Edremit, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Malatya, Mersin, Ordu, Samsun, Saraybosna (Bosna Hersek), Sinop, Tiflis (Gürcistan), Üsküp (Makedonya) ve Van kentlerinde gösterimlerini gerçekleştiren Gezici Festival 22’inci yolculuğunda, bir yıllık aradan sonra tekrar Sinop’a, film ekipleriyle birlikte konuk olacak. Gezici Festival Sinop’un ardından iki yıldır kentleri arasına katılan Kastamonu’da festivali tamamlayacak.

22. yıla özel süprizler festival seyircisini bekliyor

Dünya sinemasının en yeni örnekleri, ustalara adanmış bölümler, Türkiye’den yeni filmler, sosyal ve kültürel konuları sinema aracılığıyla gündeme getiren özel gösterimler ve kısa film seçkileri ile her yıl bir ay boyunca farklı kentlere konuk olan Gezici Festival seyircisini 22. yılda da birçok sürpriz bekliyor. Klasikleşen bölümlerinin yanı sıra özel bölümleri ve konuklarıyla da her yıl dikkat çeken festivalde, bu yıl da sinema üzerine söyleşiler ve çeşitli atölye çalışmaları yer alacak.

Festivalin klasikleşen bölümleri 'Dünya Sineması', 'Türkiye 2016', 'Kısa İyidir', 'Çocuk Filmleri' bu yıl da festival izleyicisiyle buluşacak. Dünyanın önemli festivallerine seçilmiş ve övgüyle karşılanmış pek çok filmin tüm kentlerdeki ilk gösterimleri Gezici Festival çerçevesinde yapılacak. Yılın öne çıkan yerli yapımları da film ekiplerinin katılımıyla Türkiye 2016 bölümü dahilinde festival seyircisinin karşısına çıkacak. Her yıl olduğu gibi 'Kısa İyidir' ve 'Çocuk Filmler'i gösterimleri ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Bir Gezici Festival klasiği; afişler Behiç Ak imzalı

İlk yılından bu ya Gezici Festival’i yalnız bırakmayan ve her yıl festivale birbirinden özgün afişler sunan Behiç Ak, 22’inci yılda da hazırladığı özel afişle Gezici Festival’e desteğini sürdürüyor.

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