Gezici Festival sona erdi

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Ankara Sinema Derneği tarafından düzenlenen 26. Gezici Festival’in 26 Kasım’da Ankara’dan başladığı, 3 Aralık’ta Sinop’ta devam ettiği yolculuğu Kastamonu’da sona erdi. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkıları, Sinop Belediyesi ile Kastamonu Üniversitesi’nin destekleriyle düzenlenen festivalde 33 film sinemaseverlerle buluştu.

Gezici Festival’in klasikleşen bölümleri Türkiye 2021, Dünya Sineması ve Kısa İyidir bölümlerinde yılın en dikkat çeken, festivallerden ödüllerle dönmüş yapımları gösterildi. Bu yılın en özel seçkisi ise İsveç Büyükelçiliği’nin katkılarıyla oluşturulan Tuncel Kurtiz’in Sürgün Yılları bölümü oldu. Usta sanatçının İsveç’teki sürgün yıllarına ait daha önce gün yüzüne çıkmamış iki filmi; “Saç” ve “Bebek” ilk kez Gezici Festival’de sinemaseverlerle buluştu.

Festivalin 26 Kasım – 2 Aralık tarihleri arasında Ankara Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde, 3-5 Aralık’ta Sinop Halk Eğitim Merkezi’nde, 6-8 Aralık’ta ise Kastamonu Üniversitesi Ahmet Yesevi Konferans Salonu’nda gerçekleşen gösterimleri sinemaseverlerin yoğun ilgisiyle gerçekleşti. Film gösterimleri sonrası gerçekleşen söyleşilerde sinemacılar filmlerine dair merak edilen soruları cevapladılar.

Gezici Festival’e bu yılki yolculuğunda; “İki Şafak Arasında” filminin yönetmeni Selman Nacar ve filmin oyuncularından Burcu Gölgedar ile Yıldırım Şimşek, “Zuhal” filminin yönetmeni Nazlı Elif Durlu, oyuncuları Serpil Gül ve Muttalip Müjdeci, yapımcısı Anna Maria Aslanoğlu, “Okul Tıraşı” filminin yönetmeni Ferit Karahan, senaristlerinden Gülistan Acet, oyuncularından Melih Selçuk, “Yaramaz Çocuklar” filminin yönetmeni Ahmet Necdet Çupur ve yardımcı yapımcısı İrem Akbal, “Kerr” filminin yönetmeni Tayfun Pirselimoğlu ve yapımcısı Vildan Erşen, "Bembeyaz" filminin başrol oyuncusu Mert Fırat ve yapımcısı Berk Özdemir, “Anadolu Leoparı” filminin yönetmeni Emre Kayiş, oyuncuları İpek Türktan ve Koray Ergün, yapımcısı Olena Yershova, “Diyalog” filminin yönetmeni Ali Tansu Turhan, başrol oyuncuları Hare Sürel ile Ushan Çakır, filmin yapımcı ve senaristlerinden Burcu Uğuz, yardımcı yönetmen Osman Sarp Altay, filmin müziklerine imza atan Tuğçe Şenoğul, sanat yönetmeni Gizem Kâhya İyem, DIT Müge Alper eşlik etti.

Sinemanın seçkin örneklerini Türkiye’nin farklı kentlerindeki seyircilerle buluşturmak, kültür hayatımızı zenginleştiren karşılaşmalara vesile olmak için yıllardır aynı heyecanla yollara düşen Gezici Festival önümüzdeki yıl yine özel bir programla farklı şehirlerde buluşmak üzere sinemaseverlerle veda etti.