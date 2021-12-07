Gezici Festival’de son durak: Kastamonu

T24 Haber Merkezi

26’ncı Gezici Film Festivali son durağı olan Kastamonu’da sinemaseverlerle buluşuyor. Sinemanın seçkin örneklerini Türkiye’nin farklı kentlerindeki seyircilerle buluşturmak amacıyla düzenlenen ve 26’ncı yılını kutlayan festivalde “Dünya Sineması”, “Kısa İyidir”, “Türkiye Sineması” gibi klasikleşen bölümler yer alacak.

Festivale ilişkin konuşan Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ersoy Soydan, Kastamonu’nun Gezici Festival ile tanışmasının 8 yıl öncesine dayandığını ifade etti. Soydan, festivalin başlama hikâyesini şöyle anlattı: “Yaklaşık 9 yıl önce Kastamonu’ya geldiğimde kültür sanat etkinliklerinin etkinliğini hissetmiştim. Gazetelerde okuduğumda bir parça hüzünleniyordum işin doğrusu. Festival ekibine “Bizi Ilgaz Dağı’nın arkasında mı unuttunuz? Neden buraya gelmiyorsunuz?” Diye bir sitemde bulunmuştum. Sağ olsun Ahmet Boyacıoğlu mailimden etkilenmiş olmalı ki festival buraya geldi. Burası küçük ve bayağı sinematografik bir şehirdir. Ancak 2014 öncesine kadar hiçbir film festivali yapılmamış burada.”

Ücretsiz 9 film

Bütün gösterimlerin ücretsiz olduğunu belirten Soydan, “Her sene 3 gün, bazen 4 gün süren bir etkinlik gerçekleştiriliyor. Bu sene toplamda 9 film olacak. Bunlardan 5 tanesinin ekipleri bizimle beraber olacak. Tamamen ücretsiz. Öğrencilerimizin organizasyonuyla üniversitemizin salonlarında yapılacak” diye konuştu.

Festivalde ulusal ve uluslararası yarışmalarda ödül almış Türk ve yabancı filmlerin yer aldığını ifade eden Soydan, “Kastamonu’da ‘festival zamanı’ diye bir laf var. Aralık ayının ilk günleri festival zamanı olarak anılıyor ve herkes işlerini buna göre ayarlıyor. Kastamonu İletişim Fakültesi öğrencilerinin özverisiyle bugünlere geldik. Herkesi bu festivale bekliyoruz” diye konuştu.

26’ncı Gezici Film Festivali’nin programı şöyle:

Bugün:

10.30: 4. Sokaktaki Pansiyon

12.30: Zuhal

15.00 Okul Traşı

17.00 Anadolu Leoparı

Yarın:

10.30: Bembeyaz

12.30: Tuncel Kurtiz’in Sürgün Yılları

15.00: İki Şafak Arasında

17.00: Fabian veya Bok Yoluna Gitmek