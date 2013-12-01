Gezi Partisi teşkilatlanıyor

Gezi Partisi Genel Başkanı Reşit Cem Köksal, Türkiye'de temsil edilemeyen çok büyük bir kitle olduğunu belirterek, "Bu düzenden, bu sistemden çok rahatsız olan halkımız var. Yatay ve demokratik bir parti oluşturuyoruz" dedi.

Teşkilatlanma çalışmaları için Karabük'ün Safranbolu İlçesi'ne gelen Reşit Cem Köksal ve partinin tanıtım işlerinden sorumlu başkan yardımcısı Teoman Kumbaracıbaşı basın toplantısı düzenledi.

İllerde tanışma ve teşkilatlanma çalışmalarına başladıklarını belirten Köksal şunları söyledi:

"Gezi Partisi yeni bir siyasi hareket. Tanışma toplantılarını gerçek bir teşkilatlanma yapmak için bütün illerde sürdürüyoruz. Her yerde olacağız. Bugün Karabük'teyiz, yarın Eskşehir'de olacağız. Çok büyük bir siyasi turnedeyiz. Ama bunu siyaset olarak algılamayın. Çünkü bizim yapmak istediğimiz bütün siyasi yapının yerine koyacağımız yepyeni bir siyaset. Gezi hareketi bunun bir başlangıcıydı. Çünkü temsil edilemeyen çok büyük bir kitle var. Bu düzenden bu sistemden çok rahatsız olan halkımız var. Bunu herhangi bir kesime de bölmüyoruz. Partimiz lidersiz bir partidir. Biz sözcüler olarak buradayız. Yatay ve demokratik bir parti oluşturuyoruz. Bu yeni siyaseti de Türkiye 'de en kısa zamanda hak ettiği yere getireceğiz. Oluşturmaya başladığımız yeni partinin kendi iç kuralımız olarak, hiç bir zaman başka partilerle ilgilenmeyeceğiz. Hiç bir zaman polemiğe girmeyeceğiz. Sadece yapacağımız, getireceğimiz yeni sistemi anlatacağız."

Köksal ve beraberindekiler daha sonra ilçede dolaşarak vatandaşlarla sohbet etti.