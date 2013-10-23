Gezi Partisi kuruldu, logosu tartışma yarattı

Adını Gezi Parkı eylemlerinden alan Gezi Partisi kuruldu. Kuruluş dilekçesine göre, partinin genel başkanlığını Reşit Cem Köksal yapıyor. Efsane isim Joe Lynn Turner ile aynı sahneyi paylaşan Köksal, yaptığı Neo-Klasik Metal müzikle tanınıyor.

1 Ekim'de dilekçe verdiler

Hürriyet gazetesinden Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, Reşit Cem Köksal ve parti kurucuları 1 Ekim’de “Gezi Partisi” kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı’na verdi. Dilekçe işleme konulurken yapılan incelemelerin ardından da partinin tescili ise 9 Ekim’de yapıldı. Partinin Genel Merkezi olarak Ankara gösterilirken partinin kısaltılması ise GZP oldu. Partinin logosu ise kök salmış ağaç modelinde bir insan figüründen oluşuyor.

Cem Köksal kimdir?

Gitarist, müzisyen ve besteci kimliğiyle bilinen Köksal, Neo-Klasik Metal türünde müzik yapıyor. Müziğe ilk başladığı dönemde popüler rock grupları içinde de yer alan Köksal, gitar anatomisiyle yakından ilgilenerek Shark adını verdiği gitarı geliştirdi. Köksal, Türkiye’de konser veren efsane isim Joe Lynn Turner ile aynı sahneyi paylaşmıştı. Köksal, Joe Lynn Turner ile sergilediği performansı ise “Live” albümde toplayarak 27 Şubat 2007’de piyasaya sürmüştü. İkinci albümü “Siyah Beyaz Masallar”ı çıkartan Köksal, Vigilante adında yeni bir albüm çıkarma çalışmalarını ise sürdürüyor.

Partinin yönetim kurulu üyeleri

Genel Başkan: Cem Köksal, Genel Sekreter: Gözde Bırakın, Genel Sayman: Ali Bekdeşer, Teşkilatlanmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı: Tolga Deniz, Basın İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Nursun Gürbüz, Tanıtım İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Teoman Kumbaracıbaşı, Siyasi İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Nurgül Güney.

Logodaki erkek figürü tartışma yarattı

'Gezi Partisi'nin 'internet üzerinden halk oylamasıyla belirlendiği' belirtilen logosu sosyal medyada yoğun eleştiri aldı. Bir 'erkeğin' kollarını açtığı sembol özellikle kadınlar tarafından eleştirildi.