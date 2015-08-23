Gezi Parkı'ndan ilhamla geliştirilen Periscope'ta Türkiye dünya üçüncüsü

Canlı yayın uygulaması Periscope, tüm dünyada popülerliğini hızla arttırıyor. Periscope CEO’su Kayvon Beykpour, uygulama kullanımı konusunda Türkiye’nin şu anda dünyada ilk 3’te olduğunu söyledi.

Akıllı telefonlara yüklenen canlı yayın uygulaması Periscope’un hikayesi Gezi Parkı eylemleri ile başladı. İranlı girişimci Kayvon Beykpour, İstanbul seyahati sırasında denk geldiği eylemlerle doğan Periscope şu anda 10 milyondan fazla kullanıcı tarafından kullanılıyor.

Periscope kullanıcıları günde 21 milyon dakika canlı yayın izliyor. Periscope fikri, Türkiye’de doğan ve tüm dünyadaki yayıncılık anlayışını hızla değiştiriyor. Beykpour, Hürriyet’ten Ahmet Can’ın sorularını yanıtıladı. Türkiye’nin en fazla Periscope’u kullanan ülkeler arasında olduğunu söyleyen Beykpour, “Şu anda Türkiye ilk 3 ülke arasında yer alıyor. Türk kullanıcılar çok aktif. Bu da muhteşem birşey” dedi.

Yasa dışı içeriklerin internet dünyasının genel bir sorunu olduğunu ifade eden Beykpour, “Bu sadece Periscope’un bir sorunu değil, genel olarak internet dünyasının sorunu. İnternet dünyası bu sorunun üstesinden gelmek için uzun yıllardan beri uğraşıyor. Periscope hiçbir zaman illegal içerikleri desteklemek için geliştirilen bir uygulama olmadı. Zaten kullanıcı sözleşmemizde bu tip içeriklerin yayınlanamayacağını altını çizerek belirtiyoruz. Ancak bazı kullanıcılar bu kuralları çiğneyebiliyor. Bunun içinde şikayet etme mekanizmamız var. İllegal içerik yayını yapan kullanıcıları şikayet edilmesi durumunda uyarıyoruz ve bunu yapamazsın diyoruz. Bu sistemimiz şu anda çok iyi çalışıyor. Rahatsız olan kullanıcılar ‘safety@periscope.tv’ adresinde de yazabilir. Bazılarını otomatik, bazılarını manuel olarak tespit ediyoruz. Bu tip yayınları yapanların sayısının ise çok az olduğunu söyleyebilirim” diye konuştu.

Bunun tam tersini de düşünmek gerektiğini belirten Beykpour sözlerine şu şekilde devam etti: “Periscope’u eğitim için kullananlar da var. Hatta Türkiye’den bir profesör şu anda Periscope’u eğitim için kullanıyor. Bir öğrenci kitlesi yakalamış durumda ve belirli aralıklarla derslerine devam ediyor.”

'Engellemeler bizi üzüyor'

Yasa dışı yayınlardan dolayı Periscope’un Türkiye’de engellenmesi tartışmalarına da yanıt veren Beykpour, “Tüm internet servisleri olduğu gibi Periscope da bir araç. İnsanlar istedikleri gibi kullanabiliyor. Bunu ne yazık ki kötü amaçla kullananlar da var, Türkiye’deki profesör gibi eğitim amacıyla kullananlar da var. Herhangi bir ülkenin Periscope’u yasaklamaya çalışması bizi çok üzüyor. Sonuç olarak Periscope, insanların arasında iletişim kurmak için hayata geçirilmiş bir uygulama. Hükümetler, insanların neyi kullanıp kullanamayacağına karar vermemesi gerekiyor. Şu anda dünyadaki en büyük sorun. Bu noktada Twitter bize oldukça yardımcı oluyor. Türk Hükümeti ile Twitter arasında görüşmeler oluyor. Bizim için çok iyi bir avantaj. Türkiye’de bir sorun yaşadığımızda Twitter ile hemen harekete geçerek sorunu çözmeye çalışacağız” dedi.

Periscope'un izleyicilerle olan etkileşiminin televizyon kanallarına göre oldukça yüksek olduğunu belirten Beykpour, kullanıcıların anlık olarak canlı yayın yapanlara soru sorabildiğine veya yorumlar yapabildiğine dikkat çekti. Beykpour, “Ancak işin aslına bakacak olursak Periscope, televizyon kanalları için bir tehdit değil, aksine destekleyici bir unsur. Hatta bu yüzden Periscope, artık televizyon kanallarının oldukça ilgisini çekmeye başladı. Bunun sebebi ise Periscope’tan televizyon kanallarını yayınlayanlar aslında televizyon kanallarına yeni izleyiciler kazandırması. İzleyiciler, ESPN’de bir maç olduğunu görüyor ve oradan televizyon başına gidip o maçı izlemeye başlıyor” şeklinde konuştu.

Uygulamanın şu anda farklı bağlantı hızlarına uyumlu olarak çalışabildiğine dikkat çeken Beykpour, şunları söyledi: “San Francisco’daki 4G veya Afrika’daki 3G internet teknolojisi. Periscope tüm bu bağlantılarda en iyi canlı yayın kalitesini sunmak için hazır. Her geçen gün bu kaliteyi arttırmak için uygulamayı güncelliyoruz ve kullanıcıların daha sorunsuz bir şekilde internete bağlanmasını sağlıyoruz. Mobil internet hızı ve akıllı telefon kalitesi arttıkça canlı yayın kalitesini de arttırmaya devam edeceğiz. Yaptığımız geliştirmelerle kötü internet bağlantısına rağmen bu gecikmeleri 2 saniyeye kadar düşürdük. Örneğin, herhangi bir HD kalitede YouTube videosu izlerken yüklenmesi için bir süre bekleniyor. Bu durum Periscope için de geçerli. Kullanıcılar, 'İnternet bağlantın kötü. Biraz bekle ve canlı yayını kesintisiz izle' diyoruz.”