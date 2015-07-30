'Periscope kapatılabilir'

Kullanıcıların istediği yerden canlı yayın yapmasına imkan tanıyan Periscope uygulamasında, telif hakları ihlal ediliyor. Son olarak yayın hakkı bir kuruluşun yetkisinde olan UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe ile Shakhtar Donetsk takımları arasındaki mücadele de Persicope'dan onlarca kişi tarafından ücretsiz yayınlandı.

Bilişim Hukuku Derneği Başkanı avukat Kürşat Ergün, son zamanlarda kullanıcılar arasında büyük bir heyecan ve ilgi uyandıran, kısa zamanda da büyük bir kullanıcı kitlesine ulaşan canlı yayın yapma programı Periscope'un, gerekli önlemlerin alınmaması halinde kapatılabileceği uyarısında bulundu.

"Canlı yayın programları, kullanıcılarının yapmış oldukları hukuka aykırı yayınlar nedeniyle sık sık büyük televizyon kanalları ile sorun yaratmakta" diyen Ergün, şunları söyledi:

"Kullanıcılar, telif haklarına tabi olan içerikleri bu canlı yayın programları sayesinde hiçbir zorluk yaşamadan, anlık olarak diğer kullanıcılarla paylaşabiliyor. Özellikle şifreli yayınların ve maçların tv kanallarıyla aynı anda bu tür canlı yayın programlarından yayınlanması, doğal olarak yayın hakkını satın almış şirketleri harekete geçiriyor.

Twitter’ın, kullanıcıların mobil cihazları ile canlı yayın yapmalarına izin veren uygulaması Periscope, son dönemde bir hayli popülarite kazanan bir uygulama. Periscope üzerinden kolaylıkla herkes canlı yayın yapabiliyor. Herkesin istediği görüntüyü canlı yayınla tüm dünyaya açabilmesi, özellikle denetim konusunda büyük zorluk oluşturuyor."

Periscope'ta hak ihlalleri arttı

Türkiye'de yakında başlayacak Spor Toto Süper Lig maçlarının ve diğer şifrelenmiş içeriklerin yine Periscope ve benzer programlar aracılığıyla tüm kullanıcılara ulaşacağına işaret eden avukat Ergün, şu bilgileri verdi:

"Canlı yayın uygulamaları hukuka aykırı olarak kullanıldığında, telif sorunları başta olmak üzere birçok hukuki sorun ortaya çıkar. Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta, sorumlu olan tek unsurun Periscope olmadığıdır. Canlı yayınları hukuka aykırı bir şekilde gerçekleştiren ya da direkt olarak hukuka aykırı içerikleri yayınlayan kullanıcılar 'ihlali gerçekleştiren kişiler' olduğundan, direkt olarak sorumludurlar. Periscope her ne kadar bu tür yayınlara izin veren ya da denetlemeyen bir uygulama olsa da hukuka aykırı yayınları yapan kullanıcılar kendisi olduğu için asıl ihlali gerçekleştiren kişiler, kullanıcılar olmaktadır."