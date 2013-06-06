Gezi Parkı'nda konsere tepki

Taksim Gezi Parkı'nda verileceği açıklanan ve Sezen Aksu, Grup Yorum, Yavuz Bingöl, Kubat, Mor ve Ötesi, Duman, Can Bonomo, Sertap Erener gibi sanatçıların katılacağı konser etkinliğine büyük tepki var.

Gezi Parkı eylemlerinin henüz sonuca ulaşmadığını düşünen vatandaşlar tepkilerini sosyal medya üzerinden gösteriyor. Bu arada Sertap Erener yaptığı açıklamada böyle bir konser için 'henüz erken olduğu için' Gezi konserlerine katılmayacağı belirtildi. Sertab Erener'in ardından Gezi Parkı'na destek konserlerine Sezen Aksu, Demir Demirkan ve Can Bonomo da katılmayacaklarını açıkladı

İşte sosyal medyada Gezi Parkı'nda konser haberlerine gelen tepkiler:

Begüm Toprak @BegumToprak

Şarkılar güzeldir, sanatçı desteği iyidir ama bu olay uğruna hayatını kaybedenlerin yedisi bile çıkmamışken... #GeziParkiKonserineHayir

vox. @voxventi 13m

diğer şehirlerde olaylar devam ederken mi konser vereceksiniz? onlar Taksim'i konser vererek mi savundu ?#GeziParkiKonserineHayir

Ray Ray @RayMalifalitiko

Başka illerde konserlerini iptal eden insanlar var sen gelmiş bana Gezi Parkı diyosun, konser diyosun.. #geziparkikonserinehayir

Sibel Oral @sibeloral

Madem sanatcılar dayanışmaya destek vermek istiyor; ihtiyac listelerindekileri alıp parka gelsinler.eylem yapsınlar #geziparkikonserinehayir

Fırfır @utanmazkadin

Gelir efendi gibi sloganını atar protestonu eder gidersin, konser de ney? Daha can veren bebelerin 7si çıkmadı. #geziparkikonserinehayir

Isin Karaca Doğan @ishinkaraca

Konserin zamanı değil!

#geziparkikonserinehayir

Murat ROCKEFELLER @KendineYeten

İlla konser isteyen ilk günlerdeki çıglıkları hatırlasın, polis arabalarındaki insanların yakarışlarını hatırlasın! #GeziParkiKonserineHayir

Koray Peközkay @koraypekozkay

Üç gencin resimleri altında "ölümsüzsünüz" yazıyor o parkta...

Sonra Sertab gelip everyway that i can diycek...

#geziparkikonserinehayir

Enes Bozkuş @Enesistan

#GeziParkiKonserineHayir Bu da neyin nesi ortada eğlenilecek bir durum varda biz mi göremiyoruz anlayamadım... !

Özge Tanyeli @campa_ge

Günlerdir Gezi Parkı direndi... Çok kişi öldü.. Hala ülkede polis saldırıları sürüyor.. Bu nedenle #GeziParkiKonserineHayir