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Gezi Parkı'nda konsere tepki

Gezi Parkı'nda bu akşam verilmesi planlanan konserlere Twitter'da #geziparkikonserinehayir hashtag'i altında büyük tepki gösterildi

06 Haziran 2013 14:43

Taksim Gezi Parkı'nda verileceği açıklanan ve Sezen Aksu, Grup Yorum, Yavuz Bingöl, Kubat, Mor ve Ötesi, Duman, Can Bonomo, Sertap Erener gibi sanatçıların katılacağı konser etkinliğine büyük tepki var.

Gezi Parkı eylemlerinin henüz sonuca ulaşmadığını düşünen vatandaşlar tepkilerini sosyal medya üzerinden gösteriyor. Bu arada Sertap Erener yaptığı açıklamada böyle bir konser için 'henüz erken olduğu için' Gezi konserlerine katılmayacağı belirtildi. Sertab Erener'in ardından Gezi Parkı'na destek konserlerine Sezen Aksu, Demir Demirkan ve Can Bonomo da katılmayacaklarını açıkladı

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İşte sosyal medyada Gezi Parkı'nda konser haberlerine gelen tepkiler:

Begüm Toprak @BegumToprak
Şarkılar güzeldir, sanatçı desteği iyidir ama bu olay uğruna hayatını kaybedenlerin yedisi bile çıkmamışken... #GeziParkiKonserineHayir

vox. @voxventi 13m
diğer şehirlerde olaylar devam ederken mi konser vereceksiniz? onlar Taksim'i konser vererek mi savundu ?#GeziParkiKonserineHayir

Ray Ray @RayMalifalitiko
Başka illerde konserlerini iptal eden insanlar var sen gelmiş bana Gezi Parkı diyosun, konser diyosun.. #geziparkikonserinehayir

Sibel Oral @sibeloral
Madem sanatcılar dayanışmaya destek vermek istiyor; ihtiyac listelerindekileri alıp parka gelsinler.eylem yapsınlar #geziparkikonserinehayir

Fırfır @utanmazkadin
Gelir efendi gibi sloganını atar protestonu eder gidersin, konser de ney? Daha can veren bebelerin 7si çıkmadı. #geziparkikonserinehayir

Isin Karaca Doğan @ishinkaraca
Konserin zamanı değil!
#geziparkikonserinehayir

Murat ROCKEFELLER @KendineYeten
İlla konser isteyen ilk günlerdeki çıglıkları hatırlasın, polis arabalarındaki insanların yakarışlarını hatırlasın! #GeziParkiKonserineHayir

Koray Peközkay @koraypekozkay
Üç gencin resimleri altında "ölümsüzsünüz" yazıyor o parkta...
Sonra Sertab gelip everyway that i can diycek...
#geziparkikonserinehayir

Enes Bozkuş @Enesistan
#GeziParkiKonserineHayir Bu da neyin nesi ortada eğlenilecek bir durum varda biz mi göremiyoruz anlayamadım... !

Özge Tanyeli @campa_ge
Günlerdir Gezi Parkı direndi... Çok kişi öldü.. Hala ülkede polis saldırıları sürüyor.. Bu nedenle #GeziParkiKonserineHayir

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