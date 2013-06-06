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Bugün Gezi Parkı ile dayanışma konseri var

Gezi Parkı eylemine destek veren birçok sanatçı ve grup bu akşam 19.00’da Galatasaray Lisesi önünde buluşacak

06 Haziran 2013 11:53

Gezi Parkı'nda süren eylemlerin 10. gününde sanatçılar konser vererek meydanda bulunanlara destek verecek.

Gezi Parkı eylemine destek veren birçok sanatçı ve grup bu akşam 19.00’da Galatasaray Lisesi önünde buluşacak. Oradan meydana yürüyecek olan müzisyenler saat 20.00’de Gezi Parkı’ndakilere konser verecek.

Ünlülerin katıldığı konserler serisi ilerleyen günlerde devam edecek.

 

Sanatçılar arasında kimler var?

 

Sezen Aksu, Zülfü Livaneli, Grup Yorum, Yavuz Bingöl, Kubat, Mor ve Ötesi, Duman, Erkan Oğur, Can Bonomo, Demir Demirkan ve Sertab Erener

 

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