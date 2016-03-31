Gezi Parkı eylemlerindeki 'bagajda işkence' sebebiyle üç müdüre daha dava

Eskişehir'de Gezi eylemleri sırasında Tevfik Caner Ertay isimli gencin dövülerek polis otosunun bagajına konulduğu iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında 3 müdüre daha dava açılıyor.

Hürriyet’ten İsmail Saymaz’ın haberine göre, Eskişehir’de Gezi Parkı eylemleri esnasında Tevfik Caner Ertay adlı gencin dövülerek polis aracının bagajında gezdirilmesine ilişkin soruşturmada dönemin İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Aygün ile iki şube müdürüne dava açılacak. Ali İsmail Korkmaz davasında da “görevini kötüye kullanmak” iddiasıyla yargılanan Aygün, hakkındaki “yasadışı dinleme” soruşturması nedeniyle kayıplara karışmıştı.

Ertay, 2-3 Haziran 2013 akşamı yapılan gösteride polisin müdahalesi sonrasında kaçıp bir binaya saklandı. Burada yakalanan Ertay, iddiaya göre Adem Arslan, Ahmet Kızıl ve İzzet Erkan adlı polis memurları tarafından polis aracının bagajına konuldu.

İddiaya göre, dönemin İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Aygün ile şube müdürleri Mustafa Arık ve Ayhan Karayel Ertay’ı daha sonra bagajdan çıkarıp dövdü.

Polis memuru Arslan ve Kızıl’a “kamu görevlisinin nüfuzunu kötüye kullanması suretiyle kasten yaralama” suçundan en az sekiz yıl hapis istemiyle Eskişehir 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Erkan’a ise suça yardım ettiği gerekçesiyle 4 yıl ceza istendi. Diğer şüpheliler hakkında ise kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Ertay’ın avukatları karara itiraz etti.

Eskişehir 2. Sulh Ceza Hakimliği, 23 Mart’taki kararında, “Üç amirin Ertay’ı kasten yaraladıklarına dair yeterli şüphe nedenlerinin varlığı” nedeniyle takipsizlik kararını kaldırdı ve üç sanık hakkında dava açılmasına hükmetti.

Müdür firarda

Aygün hakkında daha önce de Ali İsmail Korkmaz’ın öldürüldüğü eylemler sırasında “Emrinde bulunan polislerin zor kullanma sınırlarını aşmasına sebebiyet verdiği ve vatandaşların resmi görevlilerin yanında olaya eylemcilere uyguladığı şiddete müdahalede bulunmayarak görevini kötüye kullandığı” belirtilerek, bir dava daha açılmıştı. Bu arada, Eskişehir’deki "yasa dışı dinlemeler" nedeniyle görevinden alınan Aygün, halen aranıyor.