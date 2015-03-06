Gezi Parkı eylemcilerinin sığındığı Dolmabahçe Camii imamına 'zorla' getirme kararı

255 sanıklı 'Gezi olayları davası'nda dönemin Dolmabahçe Bezm-i Alem Camii imamı Halil Necipoğlu hakkında "tanık" olarak ifadesinin alınabilmesi için mahkeme zorla getirme kararı verdi.

Aralarında 2 doktor ile Dolmabahçe Bezm-i Alem Camii'ne sığınan göstericilerin de bulunduğu 255 sanıklı "Gezi olayları davası"nın üçüncü duruşması görüldü.

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'ndaki İstanbul 55. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya 22 tutuksuz sanık ile avukatları ve iddianamede "müşteki" olarak görülen Gürcan Tabağ katıldı.

Otel yöneticisi şikâyetçi olmadı

İfadesi alınan Gürcan Tabağ, Şişli'deki bir otelin genel müdür yardımcısı olduğunu belirterek, "İşletmeye geldiğimde gündüz vaktiydi, işyerinin giriş katında kalabalık gördüm. Daha sonra dışarıda bekleyen emniyet mensupları içeridekileri dışarı çıkartmaya çalıştılar. Bu esnada ben gerek içeriden gerekse dışarıdan otelin içine doğru herhangi bir nesnenin veya zararlı birşeyin atıldığını görmedim. Olay nedeni ile şikayetçi değilim. Davaya katılma talebim yoktur" dedi. Tabağ'ın avukatı da, "İddianameden de ismimizin silinmesini talep ediyoruz, taraf değiliz" diye konuştu.

'Müvekkilimin adını doğru yazın'

Sanıklardan Yunanistan vatandaşı Georgios İatridis'in avukatı Ertuğ Aydın da müvekkili hakkında 4 Haziran 2013'te Türkiye'ye giriş yasağı konulduğunu belirtti. Sürenin dolmasına rağmen hala yasağın kaldırılmadığını ifade eden avukat Aydın, "Yasak nedeniyle savunmasını vermek için kendisini hazır edemiyorum. İlgili kurumlara gereğinin yapılması için yazı yazılmasını talep ediyorum" dedi. Ancak ilgili kuruma yazılacak yazıda müvekkilinin isminin doğru yazılmasını isteyen avukat Aydın, "Çünkü bu dava sanıklarından Celine Rousseali'nin ismi Türk ismi 'Celile' gibi yazılmıştı ve bu nedenle sorun olmuştu" diye konuştu. Bu sözler salonda gülüşmelere neden oldu.

Tanık imam zorla getirilecek

Hâkim ara kararında, savunması alınmayan sanık Onur Yener hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.

Mahkeme, hakkında savunması alınabilmesi için yakalama kararı bulunan 5 sanıkla ilgili durumun sorulmasına karar verdi. Mahkeme, daha önce çağrılmalarına rağmen gelmeyen tanıklar, dönemin Dolmabahçe Bezm-i Alem Camii'nin imamı Halil Necipoğlu ile Yaşar Tüylü hakkında zorla getirme kararı verdi. Duruşma ertelendi.

Dolmabahçe Bezm-i Alem Camii'nin imamı Halil Necipoğlu'nun tayini, bu olaydan sonra Zeytinburnu'na çıkmıştı.