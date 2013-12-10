Gezi iddianamesi hazır, savcı 'Dolmabahçe Camisi'ni kirlettiler' dedi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gezi Parkı olaylarına ilişkin iddianamesini tamamladı. İddianamede 7'si yabancı uyruklu 255 kişi şüpheli olarak yer alıyor. Gezi Parkı İddianamesi'nde savcılık, şüphelilerin 'toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet etmenin' yanı sıra 'ibadethaneyi kirletmek suretiyle zarar verme' ve 'özel kıyafetleri usulsüz kullanma' suçlarını da işlediğini iddia ediyor.

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, 7’si yabancı uyruklu 255 şüpheli hakkında “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkındaki Kanun’a muhalefet, ibadethaneyi kirletmek suretiyle zarar vermek, kamu görevlilerine görevi yaptırmamak için direnme, kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret, kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi, özel kıyafetleri usulsüz kullanma ve kamu malına zarar verme” suçlarından iddianame hazırlandığı belirtildi.

Bu suçlardan biri veya bir kaçı isnat edilmiş şüpheliler hakkında hazırlanan iddianamenin 55. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildiği ifade edildi. Soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında ise geçerli delil bulunmadığı ve fiilin suç teşkil etmediği gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi.

Yapılan açıklamada, “249 kişinin şikayeti ve mağduriyeti çerçevesinde ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkındaki Kanun’a muhalefet, kamu görevlilerine görevi yaptırmamak direnme, mala zarar verme, yağma hırsızlık, hakaret, kamu görevlilerine kasten yaralama, ulaşım araçlarının çalışmasının engellenmesi, kaçırılması ve alıkonulması, konut ve işyeri dokunulmazlığını bozmak’ suçlarını işledikleri iddiasıyla sayıları ve kimlikleri tam olarak belirlenemeyen kişiler hakkında soruşturmaya devam edilmekte olup, bunların tespiti için kolluk birimlerine talimat verilmiştir” denildi.

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